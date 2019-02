El Día Internacional de la Lengua Materna.

La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen.

Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. Audrey Azoulay, directora General de la Unesco, dijo con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebró el 21 de febrero: "Los pueblos indígenas siempre han expresado su deseo de recibir educación en sus propios idiomas, tal como se estipula en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dado que 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, este Día Internacional de la Lengua Materna está dedicado al tema de las lenguas indígenas como factor de desarrollo, paz y reconciliación. Los pueblos indígenas representan aproximadamente 370 millones de personas y hablan la mayoría de las 7 mil lenguas vivas. Hasta el día de hoy, muchos de ellos sufren marginación y discriminación, extrema pobreza y violaciones de los derechos humanos. Por ello, en este Día Internacional de la Lengua Materna, invito a todos los Estados Miembros de la Unesco, nuestros asociados y las partes interesadas en la educación, a que reconozcan y hagan efectivos los derechos de los pueblos indígenas”. Y con ese motivo, el lingüista, poeta y ensayista suizo de origen italiano Giorgio Silfer, de visita en México, pronunciará hoy sábado 23, a las 12 horas, en el auditorio del Museo Franz Mayer (Ave Hidalgo núm. 45, Centro Histórico) una conferencia sobre la diversidad de las lenguas. El doctor Silfer es un entusiasta difusor de esperanto, la lengua internacional inventada por el oftalmólogo polaco Ludwik. L. Zamenhof en 1887. En esta conferencia el doctor Silfer planteará: “Europa tiene su patrimonio de lenguas indígenas que los documentos oficiales definen “regionales”. Hay casos diferentes de país a país. Examinaremos tres: una lengua resucitada, una que está muriendo, una lejana pariente de México”. El lingüista acaba de participar en las jornadas que el Colegio de México y el Instituto Nacional de las Lenguas indígenas organizó con el título de: “México multilingüe, 69 lenguas nacionales, patrimonio que nos une”, organizadas por el doctor Miguel León Portilla. El doctor Silfer es uno de los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, aprobada en Barcelona durante la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, celebrada del 6 al 9 de junio de 1996 por iniciativa del Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del PEN Club Internacional y del CIEMEN (International Center for Ethnic Minorities and the Nations), con el apoyo moral y técnico de la Unesco. La Declaración promueve los derechos lingüísticos, especialmente de los hablantes de las lenguas amenazadas. El texto de la Declaración considera la diversidad lingüística y cultural existente en el mundo y rechaza la homogeneización cultural forzada; reconoce derechos lingüísticos individuales (derecho a ser reconocido miembro de una comunidad lingüística, derecho al uso público y privado de una lengua) y derechos lingüísticos colectivos (derecho a disponer de servicios culturales, derecho a la presencia equitativa de la lengua y la cultura en los medios de comunicación). El celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh, aprobada en la Conferencia General de la Unesco de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el 2000. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible… Perder una lengua es perder el alma de esa cultura y de esa nación.