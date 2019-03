Concierto para violín y orquesta de Marcela Rodríguez

Su estreno mundial ocurrió el vienes primero de marzo en Bellas Artes, pero yo fui a escucharlo el domingo 3. En el programa figuraba en segundo lugar, después de la Obertura Romeo y Julieta de Tchaikovsky, cuyo romanticismo llega al alma, con melodías muy conocidas; y después de la Segunda Sinfonía de Sibelius, cuya sonoridad orquestal deslumbra al oyente… Y en medio de esos gigantes musicales, el Concierto para violín y Orquesta de Marcela Rodríguez (1951), mexicana de pura cepa, hermana de la directora teatral Jesusa Rodríguez, y una de las compositoras de música clásica más importante en el medio… Sylvain Gasancon, un joven y laureado director francés, ganador en 2005 del Concurso Internacional de Dirección Eduardo Mata, ocupa el podium. Es delgado y chaparrito, no usa batuta. Utiliza los dedos de sus manos para marcar las entradas de los instrumentos, el ritmo, los fortísimos o los pianísimos. Conoce bien a los músicos de las orquestas nacionales, pues amén de la Sinfónica Nacional, ha conducido la OFUNAM, la Orquesta Sinfónica de Minería, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, y la filarmónica de Jalisco. Después de los aplausos a la interpretación de la Obertura de Tchaikovsky. Entra al escenario la Miranda Cuckson, una muchacha larga y delgada como una espiga, con un aire de intelectual de la música, precedida de su fama de estudiante en la Julliard de Nueva York y de sus premios Presser de Música y Richard R. French. A ella le gusta estrenar para el mundo obras para violín o viola de autores contemporáneos; le gustan los retos. Así lo demostró al tocar por primera vez para el mundo el Concierto para Violín y Orquesta de Marcela Rodríguez…Desde el primer acorde, esa varita de nardo se convirtió en un una cuerda tensa, plena de fuego y de energía para interpretar los compases de una música angustiante, como si un ser estuviera perseguido por entidades que lo amenazan, que lo hicieran vibrar, correr, esconderse, detenerse lleno de angustia, escapar de sus perseguidores o hacerles frente con furia, como cuando se lucha por la vida en un combate a muerte. En el concierto no hay un minuto de paz, de remanso, todo es angustia que sube y baja con las cuerdas del violín, a las que la orquesta ya persigue, ya acorrala, ya se enreda con ellas, ya se cierne sobre ella…Leo el programa: éste cuenta que en 2014, Marcela Rodríguez fue invitada a participar en el foro Composers Now que se desarrolla en Nueva York. La invitación incluía un encargo para violín y piano que dio como resultado la pieza titulada Con Furia, estrenada en ese evento por la violinista Miranda Cuckson…Compositora e intérprete siguieron trabajando y en 2017, Miranda le pidió un concierto para violín y orquesta, mismo que los que llenábamos la sala del Palacio de Bellas Artes escuchamos y que al final, aplaudimos mucho, tanto a la intérprete, como a la compositora y al director, por la sincronía en la ejecución de la obra. ¡Qué bueno que Carlos Miguel Prieto, el director artístico de la OSN, incluya autores mexicanos en los programas de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, y de a conocer sus nuevas obras!