Malintzin y Cortés.

Hace quinientos años se dio el encuentro de Hernán Cortés y la mujer que fue fundamental para la conquista de México, la que sirvió de enlace lingüístico entre el conquistador español y el mundo indígena. Me refiero, como ustedes suponen ya, a Malinalli, Malintzin, doña Marina y finalmente La Malinche.

Para rememorar los 500 años de la llegada de Cortés a estas tierras, la Fundación Miguel Alemán, en sociedad con la UNAM Y la plataforma Claro Video , produjo un documental histórico sobre este personaje fundamental en nuestra historia, con el título de Malintzin, historia de un enigma”…Acudí a su presentación con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Fundación Miguel Alemán, en un evento en el cual el Dr. Alejandro Carrillo Castro -uno de los contados varones estudiosos del fenómeno cultural de las mujeres a lo largo de la historia-, dio a la concurrencia formada por intelectuales, investigadores universitarios e historiadores, los antecedentes sobre su producción. Tomó año y medio la investigación realizada por expertos en el tema nacionales e internacionales. El rodaje se hizo de febrero a octubre del 2018 e incluyó locaciones en la Ciudad de México, zonas arqueológicas de Quintana Roo y sitios de Salamanca, España. El Dr. Carrillo subrayó que se trata de documental histórico, con especialistas que hablan sobre el tema y con recreaciones donde aparecen artistas…La señora Margarita Flores, fue la directora de producción de “Malintzin”…

Lo que me gustó de este documental fue la reivindicación de la figura de la Malinche, quien, a lo largo de la historia, ha sido silenciada y tachada de todo: de traidora a su raza, de ramera, de mujer que se entregó a los extranjeros despreciando lo nacional…El documental exalta la magnitud de su quehacer histórico como traductora de Hernán Cortés y su importancia capital para la Conquista de México. Sin su personalidad, conocimiento de las lenguas náhuatl, maya y español, Cortés no hubiera podido efectuar la conquista y ganarse las alianzas de los pueblos indígenas… En el mundo brutal que le tocó vivir, el de las sociedades en pugna (la española y las indígenas) las mujeres tenían sólo un valor reproductivo y de atención de las necesidades de los hombres, o de alianza entre tribus. No se las consideraba por su valor intelectual. Sin embargo, Malintzin, cuyo nombre, deformado por la defectuosa pronunciación española, se convirtió en Malinche, rompió ese esquema… En lo histórico, tal fue la importancia de Malintzin, que los indígenas llamaron a Cortés “Señor Malintzin”, porque era “el dueño de Malintzin” y hablaba por su boca. A la propia Malinalli le dieron el trato reverencial de “gran señora” o “diosa”, al añadir el sufijo “TZIN” después de su nombre, que marcaba tal condición. Malintzin le dará a Cortés su primer hijo varón. Ella será la madre de Martín Cortés, llamado después por la historia “el mestizo” a quién Cortés lo haría legitimizar por el Papa Clemente VII (16 de abril de 1527) y le conseguiría un hábito de Caballero de la Orden de Santiago.

Actualmente están transmitiendo por Claro video este documental. Los invito a que lo vean, porque reivindica la figura histórica de Malitzin, como un digno símbolo de la raíz indígena de todos los mexicanos y no como la gran violada, calificada así por Octavio Paz.