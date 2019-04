Marcela Fernández Violante deja la Secretaría General del STPC





La cineasta Marcela Fernández Violante cedió la estafeta como Secretaria General del Comité Central del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) al actor Jesús Ochoa, Secretario General de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en una ceremonia efectuada el 9 de abril del presente año.

El STPC de la República Mexicana está compuesto por cinco secciones: la ANDA, Autores, Directores, Técnicos y Manuales, y Filarmónicos…

Como secretaria general del STPC -de 1995 a 2019-, Marcela Fernández Violante es toda una leyenda. Como bien dijo en esa ocasión el cineasta Sergio Olhovich, “dirigió al Sindicato en la época más oscura del cine mexicano”, cuando a causa de la Ley emitida por Carlos Salinas De Gortari y los términos firmados por México del Tratado de Libre Comercio, se acabó la otrora boyante industria, pues llegamos a producir sólo cinco películas al año, las cuales, además, no se exhibían… Cuando Marcela tomó las riendas del STPC en 1995, lo primero que organizó fue una gran manifestación de cineastas con la leyenda “Mátenme porque me muero”… Los cineastas, interpretando las Marchas Fúnebres de Berlioz y de Chopin, desfilaron vestidos de negro y cargaron un simbólico féretro, de la Alameda Central a la Plaza de Santo Domingo… Un avatar político acompañó a Marcela en esta lucha por el cine: el PRI se debilitó, perdió la mayoría de las curules en el Congreso, y la oposición PAN y PRD pudieron unirse para hacer nuevas leyes. El reclamo de los cineastas contó con el apoyo decidido la Presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la actriz María Rojo (PRD); del entonces diputado panista Javier Corral, presente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y del diputado Lázaro Cardenas Batel (PRD)… Antes que se votara la nueva ley, María Rojo, con el apoyo económico de Porfirio Muñoz Ledo, y Marcela organizaron un congreso internacional de cineastas con el título Los que no somos Hollywood, donde se discutieron a fondo los problemas del cine… Por su parte, José María Fernández Unzaín, presidente de la SOGEM, se unió al reclamo de los cineastas, organizando una serie de foros-debate, donde participaron las escuelas de Cine, el CUEC de la UNAM, y el CCC… Con toda la comunidad cinematográfica, comenta Marcela, pudo emitirse el 31 de diciembre de 1998, la nueva Ley Federal de Cinematografía, base legal para que ahora tengamos un renacimiento de la industria en México, ya que el año pasado se produjeron y exhibieron 174 películas de largometraje… El reglamento de esta ley se promulgó el 29 de marzo de 2001… Como dirigente del STPC, Marcela también emprendió el rescate de 32 películas que pertenecían al sindicato y, por azahares del destino, estaban desperdigadas. Ordenó su documentación, regularizó certificados y registros que acreditan la propiedad del STPC, lo que resultó en la generación del activo más importante de esta organización. Con las películas -resguardadas en la Cineteca Nacional-, y los archivos de 1980 a la fecha, Marcela entregó al nuevo Comité Central más de seis millones de pesos, producto de su buena administración… Puestos de pie, los asistentes de las cino secciones del STPC agradecieron con un prolongado aplauso el liderazgo de esta gran mujer y cineasta.