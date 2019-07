Por Tere Ponce de Vega

La novela León, el africano de Maalouf.

Al-Andalus es el nombre que, en la tradición árabe clásica, ha servido para designar al territorio de la península ibérica…. Los árabes lo utilizaron desde que llegaron a la península ibérica como lo testimonias las monedas de oro, llamadas “dinares bilingües, con inscripciones latinas y árabes, acuñadas en el año 98 de la hégira (716-717 de nuestra era).

“Aquel año el santo mes de ramadán caía en pleno verano y mi padre no solía salir de casa antes del atardecer pues la gente de Granada estaba nerviosa por el día, tenía frecuentes altercados y su amor sombrío era signo de piedad”. Así comienza Amín Maalouf, árabe nacido en Líbano y escritor en idioma francés de apasionantes novelas históricas, la titulada León el Africano. Es la vida de un hombre sin patria, porque la Granada en que nació había caído en 1492 en poder de los reyes de Castilla Isabel y Fernando. Con esta ciudad, se derrumbó todo el reino árabe de al Andalus. El narrador de la historia de Maalouf se llama Hassan. Lo apodan “al Gharnati”, -el granadino- pero también se le designa “al Fassi”, por residir en Fez. Si embargo, tiene que “adoptar” nuevas patrias. En Roma, se le conoció como León o Juan León de Médicis…Es un náufrago de la historia, como lo son, este siglo XXI, los cientos de miles que dejan sus lugares de origen, o como el joven africano que con 52 personas más, fue rescatado del mar por el barco Sea Watch el pasado 12 de junio, capitaneado de la valiente alemana Carola Rackete. Cuando lo entrevistaron, el joven migrante declaró: “Fui vendido 3 veces a traficantes de esclavos”..¡Vendido tres veces, en pleno siglo XXI!”. Siglo XVI o XXI, seguimos los humanos cometiendo los mismos errores: entablamos guerras, violencia y pobreza extrema, que arrojan de sus moradas, de su patria, de su tierra, a cientos de miles de personas, quienes no encuentran asilo en casi ningún lugar del mundo, convirtiéndose en parias, como muchos de los migrantes que llegan a nuestras fronteras norte y sur… Pero sigamos hablando de El Andaluz, ese reino árabe borrado de la faz de la tierra y de la geografía de la Península Ibérica en 1492, cuando cayó la más bella y refinada de sus ciudades: Granada. …Hace apenas un mes estuvo en nuestro país el doctor de la Universidad de Huelva, Alejandro García Sanjuán… Vino a dar una conferencia la Universidad Nacional a la que intituló “Repensando la historia medieval peninsular, del Al-Andalus a la Reconquista, las tendencias historiográficas actuales sobre la Edad Media peninsular”. El doctor García Sanjuán es un gran estudioso de la historia andalusí .El escribió en 2013 un libro sobre “La Conquista islámica y la tergiversación del pasado: del catastrofismo al negacionismo; y en 2018, los “Estudios críticos de historia de al-Andalus, coexistencia y conflictos.”… Maalouf y García Sanjuán, son dos escritores, uno novelista y el otro investigador, que no hay que dejar de leer si queremos comprender la cultura árabe y el mundo árabe.