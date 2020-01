Pron y su libro premiado

El escritor argentino nacido en Rosario y avecindado en Madrid, Patricio Pron, es el autor de Mañana tendremos otros nombres, novela que obtuvo el premio Alfaguara 2019… En las vacaciones de invierno emprendí su lectura: una lectura difícil porque Pron enreda la acción de los personajes -la cual es mínima ya que no se da en el mundo exterior sino en los movimientos del alma y del sentimiento-, con lo que piensan aquellos, además de las reflexiones del narrador…Sus párrafos están llenos de oraciones adversativas del tipo de “se amaban o no”; y de paradojas, por ejemplo, al hablar de los memes que circulan por las redes sociales: (los memes son) “el ultimo refugio de los humillados y de los heridos, el gesto de rebeldía por excelencia de una época en la que, de hecho, ya no había ninguna forma de rebeldía posible”. Y uno se pregunta entonces, ¿los memes son o no son rebeldía?…En su página web, Pron comenta a propósito de las listas de libros que lo influyeron: “son una invitación al escándalo: sus inevitables omisiones desconciertan, sus inclusiones suscitan desconfianza, su paridad (o la falta de ella) sugiere un cálculo, su carácter caprichoso provoca refutaciones también caprichosas”… Forman la lista: Lolita, de Nabokov; Cuando cae la noche, de Michel Cunningham; La soledad de las parejas, de Dorothy Parker; Noche es el día, de Peter Stamm; Cecil Beach, de Ian McEwan; Bluets, de Maggie Nelson .

El libro premiado de Pron trata como los citados, del amor, pero también de su contrario, el desamor, pues el tema dominante es precisamente por qué se unen o separan las parejas en este tiempo en que la búsqueda se hace por Tínder, la app para ligar pareja. En la sociedad de los jóvenes europeos del siglo XXI nacidos bajo la influencia del Terror todo es aleatorio. (Ellos no saben si al sentarse con la novia en una cafetería ¡pumm! volarán hechos pedazos por una bomba terrorista o caerán bajo las balas de un desquiciado que quiere acabar con el mundo él solito disparando al azar una AK-47). El arte, los libros, la paternidad, el “amor eterno” hacia la pareja, las enfermedades psicológicas producidas por el stress, forman parte de la perplejidad de una vida precaria en las emociones, pues domina la inmediatez de los encuentros casuales por internet en los cuales, con un clic del ratón, las parejas pueden enamorarse o por el contrario, borrar al otro para siempre…La trama de la novela es bastante simple: Él y Ella llevan cinco años de convivencia. Un día entra un pájaro a su departamento, el pájaro no encuentra la salida. Choca con las paredes y muere. Ella -así conocemos a la protagonista- decide entonces abandonar a su pareja. ?Por qué? Quién sabe, solo siente la necesidad de escapar y “dejar de ser una pareja”,“desarticular el animal bifronte, el monstruo que habían sido, separarse definitivamente”. La antigua pareja recomienza su vida de solteros y a buscar una nueva vida amorosa, probando toda suerte mecanismos para asumir el amor y la convivencia, un amor y una convivencia que al final del día resultan irrisorios en una sociedad alienada, desdibujada, cambiada de signo. en un “mundo paralizado por el terror que persistía en las causas que lo provocaban”…