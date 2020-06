¿Es comparable el racismo en México con el que ocurre en los Estados Unidos?

En un debate virtual de escritores sobre el racismo institucionalizado en España, México y Argentina, la discusión derivó hacia una "filípica" acerca del racismo mexicano. Con motivo de esta charla, platicamos con el escritor Salvador Hurtado, participante por México.

Nos cuenta: "Me sirvió para descubrir con sorpresa que ahora en la península ibérica es muy 'chic' olvidarse de las 'pateras' llenas de 'moritos' que se ahogan en el Mediterráneo, y decir que México tiene un racismo peor que los EU. Así que permíteme hacer una reflexión: muchos conocen al Dr. Luther King y los derechos civiles en Estados Unidos, pero casi nadie recuerda quién fue el Negro Yanga ni la rebelión de sus negros cimarrones…

"En México, el esclavismo y el comercio de negros se prohibió desde los levantamientos de Gaspar Yanga en el siglo XVI y el XVII. Él lideró la rebelión de los negros cimarrones en Veracruz y forzó al virrey Don Rodrigo Pacheco y Osorio a liberar a los esclavos, a reconocer su libertad y plenos derechos en 1631 y, además, a otorgarles la comunidad de San Lorenzo de los Negros (hoy municipio de Yanga en Veracruz). Ya para el siglo XVIII los Borbones, nuevos reyes de España, prohibieron el comercio de esclavos (aunque no su posesión) a todo súbdito del imperio español; y esto incluía a la Nueva España, aunque a decir verdad, desde las rebeliones de Yanga no se comerciaban esclavos en el territorio novohispano…

"Desde el inicio de la independencia en 1810 México abolió la esclavitud, proclamó la igualdad de los ciudadanos ante la ley, abolió las 'castas' novohispanas y de paso, los títulos de nobleza…

Morelos, (él mismo mestizo, descendiente de indígenas y africanos) refrendó en Los sentimientos de la nación escritos por él, estos preceptos, precursores de la primera constitución del México independiente…

En México, nunca se ha prohibido a nadie votar por su color de piel. Hemos tenido presidentes de la república afrodescendientes, como Guerrero (mezcla de indígena y negro, 1829), nativo americanos puros como Juárez –indígena zapoteca-, Victoriano Huerta –huichol-) e infinidad de jefes de estado mestizos en varios grados como Díaz, Cárdenas, Guadalupe Victoria…

Lamentablemente muchas veces se han cometido genocidios contra grupos indígenas, como ocurrió con los mayas en Yucatán, los apaches de Chihuahua o los yaquis, en Sonora, equiparables a los genocidios cometidos en Estados Unidos….

A pesar de todo, la situación en México no se compara con la lucha racial que se lleva a cabo en Estados Unidos. No somos "blancas palomas". Las actitudes racistas en México existen y son despreciables, pero por motivos históricos no podemos compararnos con lo que ocurre allende el Río Bravo.