Una Visita a los Artistas Contemporáneos de Cuba.

Predomina el Arte Conceptual.

La Habana en una ciudad sorprendente y más la Habana vieja, con su grandeza restaurada desde que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad y el turismo comenzó a fluir de Europa, de México y de otros países latinoamericanos y asiáticos… Allí uno no sólo se emborracha con los deliciosos mojitos, sino con la belleza de sus edificaciones, algunas coloniales españolas, con los soportales para evitar que el sol achicharre; o barrocas, o afrancesadas del siglo XIX o estilo neoclásico a lo americano - como el Capitolio Cubano- o a lo francés, como la Universidad Cubana o italianizantes, como el Museo Napoleónico…Y sus boulevares, arbolados, con bancas para tomar el fresco en las calles, que recuerdan la Ramblas barcelonesa, y sus mansiones tan parecidas a las de la Avenida Montejo de la ciudad de Mérida, la ciudad de mi padre y de los Ponce de Yucatán…Y como Mérida, la ciudad Blanca, ahora La Habana y su centro histórico deslumbran con sus edificaciones de piedra coralina y los edificios y templos que bordean sus cuatro históricas plazas: la Plaza de Armas, la de la Catedral, la de San Francisco y la Plaza Vieja. Hicimos el recorrido, Nina Menocal y su amigos, acompañados por el arquitecto Miguel Coyula, uno de los restauradores de esa maravilla caribeña, quien con el conocimiento que dan no sólo los años sino el estudio, el trabajo y el amor por su ciudad, nos fue explicando cómo fue el nacimiento de la urbe, difícil, como todos los partos, pues la tuvieron que fundar tres veces- Y nos explicó los estilos: los soportales que forman arcadas y galerías, tan características de la isla; el barroco, más europeo que americano (pues en la isla no hubieron artesanos indígenas que dejaran su impronta) y la arquitectura militar en esas defensas contra los piratas traducidas en fuertes; el de la ciudad y los de enfrente, en el Castillo del Morro. Caminando, caminando por las calles adoquinadas de La Habana Vieja llegamos al estudio del artista Ernesto Rancaño, en la azotea de uno de esos edificios centenarios, con una vista espectacular hacia una de las plazas. Rancaño nos recibió con mojitos, y paladeándolos recorrimos su galería: enormes cuadros que son a la vez instalaciones, donde utiliza: cuernos de ciervo, el metacrilato, el metal y las plumas de ave, como en una obra llamada “El Perdón”; o la resina, los cuernos de ciervo, su propia sangre(el toque dramático), y manos de maniquí, en otro titulado “La residencia del reclamo”…Observé su obsesión por lo femenino, por el dolor, el placer o la soledad de las mujeres utilizando para esto todos los medios plásticos a su alcance, el tradicional óleo, la luz, el dibujo, la fotografía, la instalación, en una búsqueda de caminos expresivos que le han valido ser una de las grandes figuras del arte contemporáneo cubano con muestras en Madrid, Puerto Rico, París, Portugal…A la mañana mañana siguiente, después de un recorrido por el barrio de El Vedado, visitamos el estudio del Atelier Morales, donde nos recibieron los arquitectos Juan Luis Morales y Teresa Ayuso…Actualmente estos artistas, de mediana edad, residen la mayor parte del tiempo en París, donde tienen un Despacho de Arquitectura…En Cuba pasan poco tiempo, ahora en calidad de turistas (aunque conservar la doble nacionalidad), porque el gobierno cubano no deja que los arquitectos ejerzan libremente su profesión…Juan Luis nos cuenta que la casa donde está su Atelier era de su familia. Pero el régimen consideró que estaba demasiado grande para él, por lo que le asignó la planta baja, mientras los otros tres pisos los ocuparon otras familias cubanas… Ahora tiene la nacionalidad francesa, pero su obsesión artística y vital es que el patrimonio arquitectónico cubano que va desapareciendo… Juan Luis y Teresa presentaron una serie de fotografías, a veces combinadas con pintura, donde dan cuenta de la degradación de la arquitectura exterior y de interiores, por ese cáncer llamado abandono: edificaciones derruidas, o faltas de mantenimiento,. Estas casas y edificios forman parte del patrimonio cubano, son cubanos cien por ciento, afirman, sobre todo las de la provincia y en el interior del país.puro abandono… Me impresionó su serie sobre el tiempo que cambia continuamente la apariencia de un lugar fijo. Una plaza, por ejemplo, que cada cierto lapso presenta aspectos novedosos siendo el mismo lugar, tanto por la luz como por la movilidad de las personas…Teresa Ayuso y Juan Luis Morales fundaron el Atelier Morales en 1995 y su obra ha estado presente en las bienales de Venecia y Miami, y en galerías de Los Ángeles, Londres y la ciudad de México.“Nos preocupa mucho la pérdida de patrimonio en Cuba; que nadie haga nada y que se crea, por ejemplo que porque se restauran algunos edificios de La Habana vieja, se está conservando”, critica Morales y añade: “Existen efectivamente zonas en las que sí se cuida, pero nosotros hemos hecho estas series para mostrar ese otro patrimonio, que no solo ha sido olvidado sino que, en algunos casos, ha sido destruido”. Explica: “porque el patrimonio arquitectónico cubano no es solamente la arquitectura colonial, sino la que se hizo a partir de la independencia de nuestra isla, y es ése al que no se le pone atención”…Juan Luis Morales y Teresa Ayuso volaron de París a Cuba para presentarnos su obra, después de lo cual, viajarían nuevamente a París, su lugar de residencia… Seguiremos la próxima semana… Sólo me resta desearles amigos, un 2018 pleno de salud y ventura…