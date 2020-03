Acordanza | Desfile de San Patricio en la Ciudad de México

Con música de gaitas, sombreros, pañoletas y atuendos verdes, los irlandeses residentes en nuestra ciudad y mexicanos descendientes de irlandeses -los llamados “trevs”-, por quinta ocasión celebrarán el “Día de San Patricio” , el patrono de la verde Erin, con un gran desfile el domingo 15 de marzo… En esta ocasión no desfilarán por la colonia Condesa, como lo habían hecho en años anteriores, sino en la alcaldía Benito Juárez, cuyo alcalde Santiago Taboada, dijo “adelante caminante” . De esta manera los verdes “Patricios” podrán desfilar por la Avenida División del Norte, saliendo de la Alberca Olímpica a las 12 del día para llegar al Parque de los Venados donde han montado bailables tradicionales del país de James Joyce, al son de música de gaitas…Desfilarán los descendientes de los clanes irlandeses que se radicaron en nuestro país desde el siglo XVII como le Clan Baritt (familias Sanchez-Starsts y Houghton) de Puebla; el Clan Given (familias Redcrooss y Mont) de la ciudad de México; el Clan Montepieller (familias O' Seil y De Clarston) de la ciudad de Cuernavaca, el Clan Svenson (familias Wedson y Rangergymm) de Toluca, el Clan Nuersen (Nuersen y Garcia-Dale) de Zamora y el Clan Magregol (familias Magregol y Ginger-Tunes) del Puerto de Veracruz; el clan O Farrill, de Puebla; el clan Meade, de nuestra ciudad. Con ellos también harán la parada 28 elementos, contingentes de boy scouts, grupos escoceses y charros de la ciudad de México, algunos de los cuales descienden de irlandeses…Vicky Torres Enríquez, que por su lado materno desciende del irlandés Thomas Finn, me comenta que en muchas personas notables de nuestra sociedad corren por sus venas gotas de sangre irlandesa, como en la descendencia del Presidente Alvaro Obregón, cuyo apellido deriva del irlandés O’Brian, mexicanizado en el norte del país como Obregón…Los Milmo y por tanto los Azcárraga Milmo también descienden de irlandeses.

\u0009Los emigrantes irlandeses o sus descendientes han dejado una impronta cultural en las artes y la literatura del siglo XX. Menciono a algunos: los muralistas Juan O’Gorman y Pablo O'Higgins, la pintora surrealista Leonora Carrington, Edgardo Coghlan, Phil Kelly y Adolfo Best Maugard. Escritores, educadores y poetas como Justo Sierra O’Reilly, Gilberto Owen, Joaquín Meade, Carlota O'Neill, Guillermo Sheridan, Justo Sierra Méndez, Edmée Pardo Murray, Carmen Daniels y Alberto Ruy Sánchez… En el desfile se conmemorará también el heroísmo de los soldados del Batallón de San Patricio, formado principalmente por irlandeses que desertaron del ejército de los Estados Unidos y que se unieron a las Fuerzas armadas de México en la Guerra de Intervención Estadounidense de 1846-1848. Cuando México perdió la guerra, éstos, en su mayoría fueron ahorcados por el ejército invasor….El organizador de este evento, Stephen Murray, encabezará el desfile, ataviado con un uniforme semejante al que utilizara el comandante de la brigada de San Patricio que ofrendó su vida por los mexicanos, John Riley, y portará asimismo la bandera irlandesa.