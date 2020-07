Acordanza | El Museo de Arte Sacro, anexo a la catedral de Cuernavaca

Patricia Lerdo de Tejada, esposa de Pablo Marentes, nuestro Cónsul en la ciudad de Austin, Texas, escribe que el jueves último Cecilia Camil de Abe dio una conferencia por Zoom a un grupo de señoras mexicanas que en los Estados Unidos donde residen, se agrupan con el nombre de Austin, Arte y Cultura, del cual ella es Presidenta…

La conferencia fue sobre el Museo de Arte Sacro que la asociación civil Adopte una obra de arte de Morelos, construyó e inauguró en el año de 2018 en la ciudad de Cuernavaca. Se hizo posible gracias a la acción de este grupo de la sociedad civil, el gobierno del Estado de Morelos y el gobierno Federal. Es un museo muy joven, pero es un museo que ahora que termine la pandemia, hay que visitar. Se encuentra en el corazón de Cuernavaca, pegado a la capilla abierta de la Catedral…

Para su instalación, en un principio se les dio a las señoras de Adopte una obra de arte un horrible espacio: una cuchilla, polvosa y olvidada anexa a la "capilla de indios”. Ellas habían rescatado ya maravillas del arte sacro virreinal, como custodias, capas pluviales, pinturas y esculturas estofadas de numerosos santos, el monumental San Cristóbal que ahora preside la entrada del museo, mitras llenas de joyas y aún vestigios del arte prehispánico, como una diosa Tonantzin, madre de todo lo que existe, “nuestra señora” que, al derrumbar muros para construir la sede del museo, la encontraron en un altar, junto a las dos primeras celdas construidas por frailes franciscanos en el siglo XVI, con sus respectivos glifos…

Hoy sorprende al visitante la altura de los muros del museo; su resolución museográfica que sirve para poner de relieve las maravillas que allí se exhiben, como una colección de pinturas de la Virgen de Guadalupe y una serie de pinturas de Juan Correa (1646-1716), uno de los tres grandes pintores del barroco novohispano (los otros dos son Miguel Cabrera y Cristóbal de Villalpando). Por cierto, Juan Correa era afrodescendiente, y fue uno de los pintores que más trabajo tuvo en la Nueva España, basta con recordar su Asunción de la Virgen que se encuentra en la Catedral Metropolitana de nuestra Ciudad de México, su Apocalipsis también en la sede catedralicia de la capital, La conversión de Santa María Magdalena, hoy en la Pinacoteca Virreinal y su Adán y Eva arrojados del Paraíso, en el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán….

Pero volviendo al Museo de Arte Sacro de Cuernavaca, no por ser pequeño (no tiene las dimensiones del de Tepotzotlán), deja de ser una joya para conocer el arte novohispano de nuestro país, en su vertiente religiosa. Así que, cuando se levante el semáforo naranja de la pandemia y visiten Cuernavaca, no dejen de acudir a la catedral y visitar el Museo de Arte Sacro.…

Por cierto, Patricia Lerdo de Marentes, amén de presidir el grupo de mexicanas residentes en Austin, figura como vicepresidenta en la asociación Adopte una Obra de Arte, de Morelos, que preside la señora Camil…