Acordanza | La sombra de Lisístrata

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres en México protestarán por el clima de violencia hacia nuestro género que impera en el país. El día 9, “Las Brujas del Mar”, nuevas Lisístratas, han convocado a sus congéneres a un paro nacional con la leyenda “El 9 nadie se mueve”, para hacer valer el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos: el de las oficinas y el hogar. Acciones dirigidas en contra de un patriarcado con más de 5 mil años de existir en el mundo.

Pero ¿qué es el patriarcado? …Entre los años 4,320 y 2,160 antes de Cristo, las sociedades pastoras indoeuropeas invadieron Medio Oriente y Europa y acabaron con las sociedades dominadas por el principio femenino, las mujeres, la naturaleza y la parte sensible de los hombres que se llamó Matriarcado… Los varones impusieron sus leyes que incluían el “patrilinaje”. La mujer fue relegada al gineceo y ellos se convirtieron en la cabeza de familia en un sistema de organización social en que la descendencia se organiza siguiendo sólo la línea masculina; todos los hijos llevan el apellido del padre o pertenecen a su clan. La mujer fue condenada al ostracismo de los quehaceres domésticos, a la falta de cultura y de información. Se convirtió entonces en instrumento de seducción sexual para el hombre, en ser cuyo objetivo primero era agradar al varón, en un ser “de cabellos largos e ideas cortas”. Su gracia, belleza y talentos tenían como meta la sexualidad. Por su parte, el padre de la familia tenía poder de vida o muerte sobre los miembros de su clan y, por supuesto de las mujeres de este clan… En la Grecia clásica (siglo V a.C.) las mujeres en el ámbito del hogar, cumplían los deberes conyugales con el esposo quisieran ellas o no tener sexo; organizaban las labores domésticas, cardaban la lana, administraban el dinero de la casa, surtían las despensas y criaban a los hijos. Fue entonces cuando Aristófanes en 413 escribió su comedia “Lisístrata”. En ella, Lisístrata organiza una guerra hogareña para obligar a los hombres a pactar la paz haciendo una huelga de faldas caídas. Lisístrata afirma: “El porvenir de Grecia depende de las mujeres… Cleonice, escéptica responde: ¡De las Mujeres! Nada harán, mezquino fundamento…”Y el Corifeo de Hombres afirma: No hay raza tan detestable como las mujeres… En la lucha, Lisístrata convoca a toda clase de féminas: vendedoras de legumbres, de placeres, de ajos y semillitas, panaderas, criadas de hospedería, para atacar el ágora. El ejército que comanda se encuentra con los policías que quieren retirarlas. Las mujeres hacen chuza con ellos y, cuando el Comandante se queja: Malditas, qué desastre en mis gentes, Lisístrata le responde: ¿Qué te habías pensado? Te estabas creyendo que éstas eran una legión de esclavas?… ¿acaso pensaste que las mujeres no tienen su corajito?… Ante la guerra que las mujeres ganan, los hombres van al mercado a comprar sus verduras y pescados (un jefe de escuadrón echa a su casco legumbres). Imagen jocosa en tiempos de Aristófanes… ¿Será igualmente jocoso ver a los varones mexicanos, tan machos ellos, comprar en el mercado sus legumbres, cocinar y ocuparse de los niños este 9 de marzo? …Ya lo veremos…