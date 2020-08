Acordanza | Un peligro se cierne sobre la zona maya de Calakmul

Nuestra compañera, la periodista Sonia Ávila en un reportaje de profundidad publicado en la sección de Cultura de este diario el pasado domingo 2 de agosto, puso el dedo en la llaga: la zona maya de Calakmul en México está incluida en la “Cuenca Maya El Mirador-Calakmul”, que en estados Unidos se pretende privatizar para el turismo.

Calakmul en México, con el El Mirador, en el Petén guatemalteco, forman lo que se llama la Cuenca Maya. Corre un grave peligro, porque el arqueólogo Richard Hansen pidió enormes recursos al gobierno norteamericano para su proyecto “Maya Security and Conservation Partnership Program”. Actualmente en el senado de aquel país se discute el proyecto de ley 3131 que pretende dotar de presupuesto a esta propuesta...

La alarma fue dada por la Sociedad de Arqueología Americana que se opone al proyecto porque Hansen no ha hecho ninguna petición oficial a las autoridades mexicanas para desarrollar trabajos de conservación o de investigación en la zona de Calakmul, en Campeche, como lo establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos...

Richard D. Hansen es un arqueólogo y mayista, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Idaho y del Instituto del Investigación Mesoamericana de los Estados Unidos....

Él ha dirigido el proyecto de la Cuenca del Mirador en el Petén guatemalteco. En 1989, expuso su teoría de que los Halach Huinic o caciques mayas establecieron ciudades hegemónicas mucho antes de los que se creía (entre 1000 y 800 a. de C.) e identificó un colapso social al final del periodo maya preclásico, (c. 150 a. C.), al que siguió el resurgimiento de la civilización por otros 800 años hasta el colapso de los mayas del periodo clásico...

El Mirador es una ciudad tan importante como Tikal. Está en el municipio de San Andrés, departamento de Peten en la Reserv de la Biosfera Maya...

Por otra parte, el 31 de enero de 2007, fue firmado un tratado de ayuda técnica para el desarrollo sostenible del ecoturismo y conservación arqueológica de la zona por 35 millones de dólares entre los gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala. Éste se inició en la Cuenca del Mirador, con el propósito de evitar el saqueo de los sitios arqueológicos, pero ahora Hansen quiere prolongar la idea del turismo hasta Calakmul, situado en nuestro territorio. Así lo expresa la carta que la Sociedad de Arqueología Americana envió al senador de Estados Unidos, James M. Inhofe, quien lleva el proyecto de ley, para pedir que se pare la intervención de Hansen en la zona...

Lo que Hansen haga en Guatemala es problema de los guatemaltecos, pero por qué incluye la zona de Calakmul pasándose por alto las leyes mexicanas, para ponerla bajo la jurisdicción y el cuidado de las leyes de un país extranjero...

Es caso de investigar, estimada Secretaria de Cultura, y detener ese proyecto lesivo por lo que se refiere a México....