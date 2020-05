El Premio Internacional de Literatura Hans Christian Andersen y el coronavirus

La pandemia del coronavirus tiene al mundo de cabeza. Y no sólo por la salud y la economía sino también por los concursos y premios literarios, muchos de los cuales han tenido que posponer su realización El Premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de la literatura infantil y juvenil, que organiza IBBY (en español: Organización Internacional para el Libro Juvenil) anunció el pasado 4 de mayo a los ganadores de este año: la norteamericana Jacqueline Woodson en la categoría de escritura y la suiza Albertine en ilustración. Por la contingencia, el premio también tuvo que suspender su Congreso Mundial que se efectuaría en Moscú en septiembre y posponerlo para 2021.

IBBY se fundó en Zúrich en 1953 y hoy tiene su sede en Basilea. En la actualidad cuenta con más de sesenta secciones nacionales. Cada dos años, la organización publica su Lista de Honor IBBY, una selección de libros sobresalientes dirigidos a niños y jóvenes, que se hayan publicado en ese periodo en los países miembros; las secciones nacionales nominan a esta lista un libro de las tres categorías existentes: Autores, Ilustradores, Traductores.

Cada dos años también realiza su Congreso Mundial, durante el cual se otorga el premio Hans Christian Andersen y se publica la Lista de Honor de IBBY.

Por cierto, México forma parte de IBBY: la sección mexicana se fundó en 1979 y su presidente actual es el empresario y editor Bruno Newman.

En cuanto a las premiadas, Jacqueline Woodson (n.1963) es oriunda de Columbus (Ohio, EU). Estudió en la Universidad de Adelphi y en la New School de Nueva York. Tiene una extensa bibliografía que incluye 33 libros y 13 cuentos. En 2014, su trabajo autobiográfico Brown girl dreaming recibió el National Book Award y el Premio Coretta Scott King.

Por su parte, Albertine nació en 1967 en Ginebra (Suiza). Estudió en la Escuela de Artes Decorativas y en la Escuela de Arte Visual, en Ginebra. Se convirtió en ilustradora y sus numerosas publicaciones conjuntas para niños han recibido los premios: Golden Apple (1999) por Marta et la bicyclette; Premio Suisse Jeunesse et Meìdias en 2009; Prix SorcieÌres en 2011 y New York Times Book Review al Mejor libro ilustrado en 2012. Entre sus libros para niños más importantes se encuentra El rumor de Venecia, (2009), seleccionado para la Lista de Honor IBBY 2010. Su libro Mon tout petit (Mi pequeño, 2015), seleccionado para la Lista de Honor IBBY 2016, ganó el Premio Bolonia Ragazzi 2016 y el Premio Isla Verde en el Concurso de la Isla Nami en 2017.

Las secciones nacionales de IBBY nominaron 34 autores y 36 ilustradores. Quedaron cinco finalistas por categoría: los autores María Cristina Ramos, Bart Moeyaert, Marie-Aude Murail, Farhad Hassanzadeh y Peter Svetina; y los ilustradores Isabelle Arsenault, Seizo Tashima, Sylvia Weve, Iwona Chmielewska y Elena Odriozola. Expertos de diez países conformaron el jurado que eligió a las ganadoras. Felicidades.