Adán Augusto, Tatiana Clouthier, Gerardo Fernández Noroña, Regina Orozco y Ricardo Monreal forman parte del equipo de campaña de Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ya tiene todo listo para buscar el triunfo en las elecciones del 2024 y mantenerse puntera en las encuestas y en las preferencias, para ello la ex Jefa de Gobierno presentó a sus equipo de precampaña. Así Mario Delgado será coordinador de la precampaña, Adán Augusto López será coordinador político; Ricardo Monreal, coordinador de enlace; Gerardo Fernández Noroña será vocero y coordinador con organizaciones civiles. Además, Jesús Valdés Peña, coordinador de enlace y con mexicanos en el exterior; Tatiana Clouthier será coordinadora de voceros; Citlalli Hernández será coordinadora de alianzas y candidaturas únicas. Renata Turrent será su enlace con académicos; Esthela Damián será coordinadora de giras, y la cantante y actriz Regina Orozco será coordinadora con la comunidad cultural.

AMLO DEFIENDE ELECCIÓN DIRECTA PARA MINISTROS DE LA CORTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los ministros que se han manifestado en contra de la de estos puestos por el voto popular y aseguró: “Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos. Un consejo supremo de eminencias y no el pueblo, que lo eligieran los oligarcas ya a la descarada”. Y es que las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjar , así como el ministro Alberto Pérez Dayán, rechazaron la propuesta presidencial para que los integrantes de la Corte (SCJN) sean elegidos a través del voto popular, porque consideran que se requiere un perfil específico.

XÓCHITL GÁLVEZ MINIMIZA ENCUESTAS QUE LE DAN 24 PUNTOS DEBAJO DE CLAUDIA SHEINBAUM

Optimista la precandidata de la alianza opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz no se desanimó por los resultados de la encuesta publicada por EL UNIVERSAL que la ubica 24 puntos abajo de la puntera, Claudia Sheinbaum. Xóchitl destacó que la encuesta muestra que ha tenido un avance respecto a la publicada el pasado 4 de octubre, en la que la exjefa de gobierno capitalino le sacaba una ventaja de 30 puntos. La senadora con licencia dijo que apenas la conoce el 55 por ciento del electorado y lo cierto es que aún faltan seis meses para la elección. Así que no dudamos que seguirá creciendo en las preferencias conforme recorra el país y más gente la ubique. Así que, Morena no debe confiarse, pues la verdadera encuesta será en el día de la elección. No la perderemos de vista.

SAMUEL GARCÍA REFRENDA COMPROMISO DE MC DE IR SOLO EN ELECCIONES

Muy activo se encuentra Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, destacó que su partido en 2024, tanto en Jalisco como en todo el país llegará a las elecciones sin alianzas,es decir, “sin malas compañías ni impresentables”. Samuel García destacó que ha tenido llenos totales desde el inicio de su precampaña en Monterrey, Saltillo, Gómez Palacio, Guadalajara, Zapopan, entre otros. Durante su visita en Guadalajara, Jalisco, Samuel García presentó su libro 'Federalismo Mexicano' en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde señaló que el futuro está en el nearshoring y las ideas frescas, de jóvenes que vengan y empujen a México al primer mundo. No lo perderemos de vista, porque si bien ahora las encuestas lo ponen en tercer lugar en las preferencias, lo cierto es que puede crecer.

EDUARDO RAMÍREZ SUMA FUERZAS CON LIDERAZGOS DE CHIAPAS

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado se alista para pedir licencia en las próximas dos semanas y dedicarse de lleno a las actividades proselitistas en busca de la gubernatura de Chiapas, que iniciarán en enero, pero antes cerrará su ciclo en la Cámara alta donde se ha caracterizado por ser uno de los legisladores más productivos y un político con el que se puede negociar. A pesar de mantenerse ocupado y concentrado en su labor legislativa, el Jaguar ha combinado sus actividades y los fines de semana ha sostenido reuniones con diversos grupos de su estado. Este fin de semana, por ejemplo, Eduardo Ramírez, estuvo con referentes y estructuras del PT, con quienes signó una especie de ruta de unidad para encarar el proceso del 2024. Con estas alianzas y manteniendo la unidad no será difícil refrendar los resultados que le dan el triunfo en las encuestas. No lo perderemos de vista.

DANTE DELGADO INVITA AL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA A UNIRSE A MC

Mucho tendrá que pensar Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado luego de que la semana pasada el líder de Movimiento \u0009Ciudadano, Dante Delgado lo invitara a sumarse a las filas de su partido. Todo sucedió el jueves cuando Laura Ballesteros Mancilla rindió protesta como senadora en sustitución de Xóchitl Gálvez. Ese día, Dante Delgado anunció que la legisladora, quien fue subsecretaria de Movilidad durante la gestión de Jefe de Gobierno de la CDMX de Mancera, estaría en sus filas y aprovechó para acercarse a Mancera y le dijo: “Oiga, pero, ya de una vez tómelo en serio. Va a haber un realineamiento de las fuerzas de la patria”, Mancera agradeció la invitación. Mientras toma una decisión el perredista se mantiene muy activo en sus labores legislativas y participó activamente en la comparecencia de Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, propuestas por el Presidente para sustituir al ministro Arturo Zaldívar.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ACOMPAÑA A SHEINBAUM EN GIRA POR CDMX

Muy activo, junto a Claudia Sheinbaum, se le vio a Alfonso Ramírez Cuéllar en la Ciudad de México el fin de semana por las alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán donde presenció el apoyo de la ex jefa de Gobierno a la precandidata de Morena a la Ciudad, Clara Brugada. Ramírez Cuéllar aseguró que las dos grandes mujeres garantizarán la continuidad de la Cuarta Transformación en la Presidencia y el gobierno de la Ciudad de México. Ayer el ex legislador también se dio cita en el Segundo Informe de actividades de la diputada local, Marcela Fuente quien rindió cuentas ante ciudadanos de Iztacalco en la Ciudad de México. Lo cierto es que seguirá recorriendo el país para llevar las propuestas de Claudia a todos los rincones del país. Estaremos atentos.





