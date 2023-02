Adiós a escribir a mano

Ya casi nadie escribe a mano, en lugar, la gente utiliza sus pulgares para teclear en el celular mensajes telegráficos por “WhatsApp”, algunos pendientes, la agenda y hasta la lista del mandado. Las tabletas y ordenadores predominan y hasta están siendo superados por “Siri” o a “Alexa” a quienes se les dicta, inutilizando por completo las manos. Estamos atrofiando por completo las extremidades. Con los avances de la tecnología, el lápiz y el papel se han vuelto casi prescindibles, y la caligrafía y la ortografía, corren el riesgo de atrofiarse.

El dominante procesador de palabras “modelo 3.5” PENCILS (lápices) cuyo acrónimo es “Portable Erasable-Nib Cryptic Intercommunication Language Stylus”, (Estilo de lenguaje de intercomunicación críptico portátil con punta borrable) ha quedado en el olvido. Su historia se remonta al siglo XVI. Es un aparato ligero, económico y desechable, cuya función, es dibujar letras y palabras con movimiento de muñeca, que pueden ser borradas fácilmente. Se descubrió cuando una tormenta derrumbó a un Roble y encontraron un yacimiento con polvo negro que llamaron grafito, del griego grafein (escribir). Luego se le colocó un armazón de madera para sostener la mina de ese material. Luego apareció el Mechanical Pencil (lapicero) patentado en 1877; ofrece una variedad de diámetro desde .3 a 1 mm; mi predilecto es marca Pentel Graphgear color azul .7, pero tiene meses en desabasto y de los cuadernos, es preferible hacer uno en casa a comprar los “chafas” caros que quedan. No solo ya casi nadie escribe a mano, sino que la ponen más difícil para que uno elija hacerlo.

Resulta que el precio de este tipo mercancía subió hasta un 50%. “Una fajilla de lápices que costaba $15 pesos, ahora está en $25”, se lee en las noticias. De acuerdo con Forbes, el cuaderno subió hasta un 123% este regreso a clases, por lo que algunas tiendas, mejor optaron por no vender cuadernos y lapiceros como el que me gusta. La inflación, el costo de los fletes hace insostenible adquirir estos útiles. No sólo la tecnóloga ha desplazado al lápiz y al cuaderno, sino que las guerras y la inflación, obligan a comprar una alternativa tecnológica para escribir. Pareciera que escribir a mano se ha vuelto una actividad extravagante. ¿Realmente dejaremos de escribir a mano en un futuro? No es oponerse al cambio, sino de recordar los beneficios que trae para seguirlo haciendo como: favorecer la lógica y asociación de pensamientos, mejorar la capacidad de concentración en el momento presente y la coordinación mano, vista y cerebro. Imagino el aprieto en que están los padres de familia al no poder comprar útiles escolares a sus hijos por los altos precios y en lo personal, me resulta inconcebible no poder adquirir mi lapicero predilecto, porque no hay. Adiós a la escritura a mano por un rato, por culpa de la inflación.