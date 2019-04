Adiós a la burocracia dorada

Con la supresión del Consejo de Promoción Turística de México, la promoción turística no desaparece. A lo que los diputados de Morena le decimos adiós, es a la burocracia dorada. Hoy las cosas van a cambiar radicalmente. Hay que decir que el Consejo no estaba haciendo la tarea de manera completa.

En México hay diferencias enormes entre los que lo tienen todo y los que carecen de los servicios más elementales. Estas diferencias son palpables nada más al cruzar la calle de cualquiera de los cinco destinos turísticos que gobiernos anteriores se dedicaron a desarrollar. Sólo cinco, ignorando prácticamente al resto del país; y lo más grave, olvidando a los mexicanos de muchos potenciales destinos turísticos en los que nadie invirtió lo necesario para coadyuvar a su desarrollo. Hoy, la oposición reclama la eliminación de dicho Consejo, pero lo que no aclara es que en lo que no estamos de acuerdo es en que el dinero público fomente ganancias privadas. No queremos que se beneficie sólo a los grandes hoteleros. Apoyaremos que los desarrollos turísticos exclusivos sigan funcionando y siendo promocionados, pero ya no nos gusta esa política excluyente que no consideró la gran riqueza y diversidad turística nacional.

La burocracia dorada del Consejo de Promoción Turística de México, en cinco años, gastó más de 21 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación informó que el gobierno no tiene evidencia física para comprobar el uso específico que dio a 4 mil 863 millones de pesos destinados a la promoción turística de México en 2017.

Por supuesto que el gobierno actual pretende que el sector turístico también sea un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades y regiones, y es por ello que pretendemos convertirlo en una herramienta de reconciliación social.

La promoción del turismo incluye ahora programas en beneficio de los mexicanos y, en especial, de los más vulnerables. El Programa “Sonrisas por México” busca fomentar que mexicanos de escasos recursos viajen gratis por el país; “Toca Puertas” que consiste en una fuerte interacción con agentes que participan e influyen en el turismo; “Reencuentro con mis raíces” es otro programa muy interesante y novedoso a nivel nacional, al igual que el de “Disfruta México”. Además, se fomenta el uso de la plataforma digital Big Data y la participación de todos los integrantes de este sector en las principales ferias internacionales, la “Marca México”, se promoverá de manera estratégica en los mejores mercados internacionales.

Se logrará más utilizando menos dinero y se invertirán suficientes recursos en capacitar a los servidores públicos involucrados en la promoción turística de México. Un ejemplo de ello es la firma de un convenio entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se establece una oficina de promoción turística en la SRE, la cual, además, no necesitará recursos adicionales. Se abrirán diplomados de capacitación para el cuerpo diplomático, los cuales se realizarán a través del Instituto Matías Romero de la Cancillería y el Instituto de Competitividad Turística de la Sectur (Ictur).

Es hora de hacer más con menos, porque ello implica cuidar los impuestos, que son el trabajo de los mexicanos. Este gobierno muestra su capacidad de tener una disciplina financiera y una dinámica de respetuosa exigencia para el trabajo de miles de servidores públicos que ya están involucrados en este sector. Es el inicio de un proceso de austeridad republicana que le corta las alas al derroche y a la corrupción, y le abre el camino al trabajo eficaz y preciso que genere buenos resultados. Esto también es parte de la 4a transformación. Ahí vamos.

Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena