Adolescentes en conflicto con la ley 

Expongamos un tema clave en la prevención de la violencia y el delito. Actualmente, en México hay 4 mil 936 adolescentes en el sistema integral de justicia penal para adolescentes.

De esa cifra, 1,306 (26 %) están en internamiento y 2,396 (49 %) en externación, es decir, en libertad, pero con medidas de tratamiento. De igual manera, 1,234 (25 %) tienen suspensión condicional del proceso. Cabe mencionar que el 59 % de los jóvenes en internamiento está vinculado a la delincuencia organizada.

Como podrá observarse, en el caso de los adolescentes, los jueces que determinan su culpabilidad en hechos delictivos, les dictan medidas de tratamiento, en los casos graves en internamiento, mientras que, en otros, en externación.

Los delitos que tienen mayor incidencia para el caso de los jóvenes que cumplen su medida privativa de libertad son: homicidio, violación y robo, delitos contra la salud. De quienes cumplen su medida en libertad los delitos más comunes son: robo, violación y en tercer lugar contra la salud.

En cuanto a las afectaciones que las niñas, niños y adolescentes sufren al vincularse con el crimen organizado, en mi experiencia, se han detectado las siguientes:

Las físicas: homicidio, feminicidio, desaparición, lesiones, mutilaciones, enfermedades, alteración del desarrollo biológico, afectaciones en el proceso de maduración del cerebro y sistema nervioso, embarazos no deseados, principalmente.

Las psicológicas: impacto en la salud mental, ansiedad, pensamiento suicida, trastornos de la conducta, consumo de sustancias, normalización de la violencia extrema, entre otras.

En el caso de las sociales: se presenta la discriminación, separación familiar, desplazamiento forzado, exclusión, estigma, reproducción de conductas violentas, orfandad, abandono escolar, trabajo forzoso, explotación sexual, violencia sexual y de género, amenazas, así como el rechazo de la familia y comunidad.

Para entender cuáles son las causas por las que surgen los adolescentes en conflicto con la ley, debemos conocer los factores de riesgo, muchas veces se conocen gracias a los testimonios e historias de los propios jóvenes que relatan cuando llegan a internamiento.

Éstos tienen que ver con condiciones y situaciones que se dan en los núcleos personal, familiar y social, los cuales influyen en el comportamiento de la persona adolescente a corto, mediano y largo plazo.

Como factores de riesgo personales se identifican a la baja autoestima, maltrato infantil, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, abandono o deficiencia escolar, poco control de sus emociones, además del bajo nivel de resiliencia.

Familiares: se identifican falta de cuidados, carencia de vínculos afectivos, desintegración familiar, comunicación inadecuada, disciplina incongruente, carencia de límites, violencia intrafamiliar, necesidades básicas no cubiertas, padres consumidores de sustancias y antecedentes familiares como personas privadas de la libertad (preparante más no determinante)… “Origen no es destino”.

Factores sociales: insuficiencia de algunos servicios públicos, normalización de la violencia, influencia negativas entre pares, descomposición del tejido social, trabajo infantil, falta de oportunidades, acceso a sustancias psicoactivas y armas de fuego.

Luego de identificar las causas tenemos la oportunidad de buscar y lograr la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley y su desvinculación con el crimen. Tarea ardua y difícil, pero no imposible.





Continuemos en siguiente artículo.

hazael.ruiz@hotmail.com