Aeroméxico, en picada

Aeroméxico vive momentos difíciles porque su plan de negocios está en picada. Esta empresa ha gozado por mucho tiempo de una posición dominante del mercado alejado de la libre competencia que permite bajar precios al contrastar ofertas. Ahora sólo Quatar Airlines es la única empresa que compite en la ruta México-Barcelona-México con la línea de bandera mexicana. No sucede todavía eso, empero, en los vuelos de cabotaje; es decir, entre distintos destinos dentro del país.

Por supuesto, debe haber reciprocidad, que Aeromexico compita, por poner un ejemplo, en vuelos desde Atlanta o JFK de Nueva York a destinos nacionales de Estados Unidos permitiendo lo propio a las empresas estadounidenses en territorio mexicano. Todavía no se ha dado esa apertura. El problema es que pervive un mercado casi cautivo donde la principal víctima es el pasajero: molestias, reclamaciones, mal trato y altos precios son el pan de cada día. En efecto, la principal calificadora mundial de aerolíneas Skytrax ubica a Aeromexico entre las peores del mundo. El ranking más reciente correspondiente al 2019 ni siquiera registra a esta compañía porque no cumple los requisitos básicos que considera.

La metodología de la calificadora- que se precia de ser independiente- se basa en la medición de 49 rubros que incluyen, entre otros: a) servicios en tierra, manejo de equipaje, facilidades de check in; b) características del equipo, donde se revisa calidad y cantidad de comida, de bebida, confort de los asientos, tipos y variedad de entretenimiento; y c) servicios en cabina, calidad y calidez de la tripulación, facilidades para hablar diversos idiomas de los sobrecargos y capacidad para resolver problemas. Desde que se han hecho las evaluaciones mundiales @Aeromexico ha llegado a ocupar el lugar 94 en el 2016 (donde 1 es la mejor y 100 la peor o para decirlo comedidamente la que tiene “mayores oportunidades de mejora”) para bajar al ultimo lugar de la lista, el 100, en el 2017.

Ahora en el más reciente ranking correspondiente al 2019 ni siquiera figura en el último lugar: no existe en el radar de las mediciones mundiales. Y no sólo están aerolíneas de países del primer mundo o razonablemente desarrollados como alguien pudiera llegar a pensar. Resulta que figuran empresas como Garuda de Indonesia (lugar 12 de la lista de Skytrax), Philippine Airlines (lugar 30), Malaysia Airlines (lugar 36), Ethiopian Airlines (número 40) y Vietnam Airlines (lugar 50) sólo por citar algunas líneas privadas de países con economías claramente más pequeñas que la de México, de acuerdo a los datos del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD)

En la siguiente liga se puede consultar el listado completo que sustenta lo que afirmo (https://www.worldairlineawards.com/worlds-top-100-airlines-2019/ ). Y las condiciones de Aeromexico son consistentes: Tampoco figura ni en el último lugar en las mediciones por rubro. Así, por ejemplo, en los asientos de clase de negocios (Clase Premier en Aeromexico) no ocupa sitio alguno del listado, ni en la calidad de alimentos o en amenidades. Lo mismo sucede en clase turista: no aparece ni en el último lugar estudiado. Peor todavía, uno se imaginaría que al menos @Aeromexico estaría en un buen lugar regional en América Latina, pero resulta que no. Ni en la región de Norteamérica, la de Centroamérica o la de Sudamérica aparece ni en el lugar más modesto (https://www.worldairlineawards.com/worlds-best-regional-airlines-2019/). Y vaya, que para lograr esos resultados se requiere de un gran esfuerzo para pasar desapercibido.

Las mediciones - hay que aclararlo- no se hacen por suscripción o a pedido, sino mediante rigurosas fuentes de información. Para que esta empresa subsista con el mínimo minimorum debe aprender a vivir en una economía de mercado, donde la protección de los gobiernos federal y estatales será más difícil que encuentre tierra fértil para que la aerolínea pueda seguir supliendo la calidad y calidez en la atención a sus usuarios como pilar de su esquema de negocios. Bienvenida la competencia y los cielos abiertos para bien de los consumidores mexicanos.





@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com