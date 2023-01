Agenda Confidencial | &Alianza para la prosperidad, “puro choro”

Con el rimbombante título The Americas Partnership for Economic Prosperity , o sea, Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, los gobiernos de once países de la región, encabezados por Estados Unidos, Canadá y México, hicieron saber a hombres, mujeres, jóvenes y niños del Continente así como a las pequeñas y medianas empresas, que van a potenciar el crecimiento económico, a disminuir la desigualdad, a crear empleos bien remunerados, a reducir la brecha de la desigualdad, a combatir la pobreza, la corrupción, la inseguridad y otros engendros que han padecido durante años, lustros, décadas, siglos.

La encargada de vender estas ilusiones, fue la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, quien durante el anuncio de la mencionada Alianza hizo saber que nadie se va a quedar atrás, ni mucho menos fuera de los beneficios que otorgará dicho mecanismo. Los escépticos, quienes recuerdan que compromisos similares se firmaron durante los sexenios de los conservadores, afirman que lo plasmado en el documento son buenos deseos. El 99 por ciento de su contenido es “peor de lo mismo”, comentan algunos especialistas, porque en ninguno de los 8 puntos de la declaración se menciona lo más elemental para que se cumplan los sueños de los “jodidos”: El billete.

“Hoy iniciamos el diálogo que guiará nuestras negociaciones futuras sobre cuestiones clave para profundizar nuestra cooperación económica y fortalecer nuestra estabilidad y resiliencia conjuntas. Juntos nos proponemos acelerar el crecimiento económico de la región en aras de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar que los beneficios de este crecimiento se difundan ampliamente. Deseamos cooperar en torno a soluciones innovadoras para que la administración pública mejore el acceso a los servicios públicos y su prestación, y respalde la movilización de los recursos nacionales. Apoyamos una gobernanza más robusta y la adhesión al estado de derecho, impulsadas por los principios de transparencia y responsabilidad”, dicen los primeros puntos de la The Americas Partnership for Economic Prosperity.

Reconocen que la imparcialidad y la competitividad en mercados abiertos son esenciales para la vitalidad de nuestras instituciones democráticas, y planean colaborar con el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos, el blanqueo de dinero y otros flujos financieros ilícitos. Prometen Generar una prosperidad ampliamente compartida; movilizar una mayor inversión pública y privada que aumente el bienestar de los pueblos, entre otras cositas, mediante mejoras en educación, nutrición y sanidad, garantías sociales e infraestructura pública. “Pretendemos revitalizar las instituciones económicas y financieras regionales y colaborar en las reformas con visión de futuro de las instituciones financieras y crediticias multilaterales. Aspiramos a aprovechar las oportunidades de coinversión en la región con aliados y socios que no son parte de nuestro hemisferio y a reforzar las conexiones y los lazos comerciales entre los empresarios de la diáspora en las Américas y el Caribe”, expresan los firmantes.

¡Párale, parale, porque me van a dar ganas de llorar! Piden aquellos que se siente aludidos. ¿Y por qué van a llorar? Preguntan los perplejos. ¡Pues porque todo lo que prometen es “puro choro”!

AGENDA PREVIA

Entrados en el tema de las alianzas, el magistrado Sergio Molina Ramírez, miembro del Consejo de la Judicatura Federal, pone el punto sobre las íes: El nuevo sistema de justicia laboral debe adecuarse a lo establecido en el tratado comercial entre México, EU y Canadá, para hacer más competitivo el mercado laboral en nuestro país.

Al participar en la inauguración del campus virtual de posgrados de la Universidad Panamericana, en un panel de expertos donde reflexionaron sobre la aceleración digital, el consejero Molina Martínez habló de los retos que representó la pandemia de COVID-19 para la implementación de la nueva realidad en materia de juicios relacionados con el sector Trabajo y relaciones sindicales.