Agenda confidencial | & “Alito” cambia de oficio

El líder espurio del PRI, como lo califican sus detractores dentro del mismo tricolor, prácticamente reconoció que después de varios años de actuar como “político de cuarta” -- lapso en el que obtuvo importantes beneficios como ser gobernador de su estado y apropiarse de la dirigencia de su partido—, lo suyo, lo suyo es la albañilería. “Soy un albañil que trabaja para cimentar y construir una propuesta para el país. Mi compromiso es fortalecer la coalición (Va por México), trabajando en equipo”, dijo Alejandro Moreno.

Antes de anunciar el descubrimiento de su verdadero oficio, “Alito” declaró que después de la potencia que mostró la mencionada alianza en las elecciones del 2021, “hay que construirla bien” para ganar en el 24. Sin embargo, reconoció que enfrentan un pequeño problemita: El candidato.

“Necesitamos un gran candidato, que pueda hablar con todos, pero también con la sociedad civil”; con un perfil que sume, que tenga empatía, chinguenguenchón con las muchachas, quiso decir. “Puede ser un candidato sin partido, pero que respete a las militancias de los partidos políticos”. O sea que no deje afuera a los dirigentes del PRI, PAN, PRD y los que se sumen, a la hora de repartir los huesos, acotan los observadores.

Y una última recomendación de Moreno: “Tenemos que ir con un profesional, uno que sepa”. Sin embargo, no aclaró que sepa de qué: de marrullerías, componendas, técnicas de persuasión, movilizaciones, organización de acarreados… No, no, no, lo que quiso decir “Alito”, es que la alianza “Va por México” NO permitirá que su gran candidato sea un político de horizontes limitados, ni mucho menos un improvisado con buena fortuna; o algún adepto-inepto como “Plutarquito”; tampoco “tecnócrata” o administrador público, ni “arribista”. ¡Queremos un po-lí-ti-co y además pro-fe-sio-nal! Es la sugerencia del dirigente espurio del PRI, que ahora quiere trabajar como “Albañil” para la alianza opositora.

Pues a ver cuándo y dónde lo encuentran, acotan los observadores, quienes sugieren que en esa búsqueda del gran candidato, consideren que no se construyen de un día para otro, para empezar. Y agregan: Cualquier partido político, coalición o alianza requiere para enfrentar al ídolo de multitudes, de líderes que conozcan a fondo los usos y costumbres del poder; las intrincadas mecánicas de las organizaciones políticas y los oscuros recovecos de la administración pública; líderes que distingan a la perfección la diferencia entre “ilusiones políticas” y “obsesiones políticas”; que sepan el qué, quién, cómo, dónde y por qué de las actividades políticas, y que, fundamentalmente, conozcan el cuándo; cuándo es oportuno, necesario y eficaz que un político entre en acción abierta; que respeten el valor y la fuerza de la sociedad y que no la engañen con falsas promesas.

La sociedad NO quiere políticos viejos, cansados, desprestigiados… que perdieron el respeto, la fuerza política y el liderazgo que algún día tuvieron. Y que a pesar de ello quieran influir en la elección del candidato para el 24 y mangonear a los aspirantes.

AGENDA PREVIA AGENDA PREVIA

A pesar de las amenazas del gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, de quitar candados al ingenio de PUGA y junto con los productores iniciar la reparación para arrancar zafra, su secretario general de Gobierno, Juan Echegaray, afirmó que tras las denuncian presentadas en contra los dueños de la fábrica, un juez podría dictar la orden para asegurar el lugar y otorgarlo en depósito a los trabajadores, para que ellos tomen las riendas de la administración y sacar adelante la zafra 2023-2024. O sea, se van a “brincar” un ciclo. Reconoció que ni él, ni el gobernador, ni nadie puede ingresar de manera arbitraria, porque aún hoy en día sigue siendo propiedad de particulares. ¿Entonces el gobernador mintió cuando dijo que, acompañado de los obreros en huelga “iba a romper los candados” tomar el ingenio? ¡Pues claro!