Agenda confidencial | & ¿Bendita pandemia?

A dos años de que termine la actual administración y después de sufrir los efectos del COVID-19 que dejó cientos de miles de muertos y afectados física y económicamente, los integrantes del “gabinetazo”, tanto los que son “floreros” como algunas “corcholatas”, están anunciando el descubrimiento de una nueva era para nuestro país caracterizada por una bonanza que permitiría al país dejar atrás la mediocridad en el crecimiento económico, erradicar la miseria, acortar la brecha de la desigualdad y hacer realidad otros sueños de millones de mexicanos.

No, no se trata de nuevos hallazgos de pozos petroleros, ni tampoco de las reservas de litio; es algo real, único, nunca visto, afirman sus promotores. Paradójicamente es algo bueno que nos dejó la pandemia y que está frente a nuestras narices. Se llama “nearshoring”, que no es otra cosa que la “relocalización de empresas” en diversos estados del país que pueden ser atractivos para inversiones de alta calidad tanto de empresas nacionales como extranjeras.

A las declaraciones del secretario de “florero” de Hacienda, de que “el momento de oportunidad que se presenta para nuestro país – con el “nearshoring-- difícilmente volverá a repetirse y puede ser el inicio de la prosperidad que México demanda”, hay que agregar algunas frases del discurso del canciller Marcelo Ebrard ante los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, los “cupuleros”, pues. “La pandemia trajo una actualización súbita de la importancia estratégica de México para muchas empresas en el mundo; se revaloró la importancia empresarial de nuestro país y junto con ustedes tenemos que aprovechar este momentum”. Y fue por más el “Carnal”: “El Gobierno de México busca profundizar la capacidad regional para atraer inversiones de alta calidad. La realidad geopolítica que vivimos aconseja y promueve que tengamos una cercanía en la región. No tiene sentido estratégico que no la tengamos, hay que impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de nuestras economías”, aseveró

Contagiados por el optimismo desbordante del secretario –quien como “corcholata” está permanentemente en precampaña –los “paleros” del CCE, empezando por su dirigente Francisco Cervantes, dijeron: “El Comité Trilateral (México, Estados Unidos y Canadá) será un espacio fundamental para colaborar entre los tres gobiernos y las tres comunidades empresariales, para aprovechar la oportunidad histórica que se nos presenta”.

Los observadores políticos señalan que en la historia económica y política de nuestro país nunca habían visto a dos años de terminar un sexenio, un fenómeno hipnótico de esa naturaleza que hace renacer las esperanza y las ilusiones de diversos sectores de la población, sobre todo a los que pandemia del Covid-19 dejó moribundos, económica y socialmente hablando.

Los aguafiestas afirman que eso del “nearshoring” es un espejismo, por lo que sugieren no hacerse ilusiones. ¿Ni siquiera poquitas? Preguntan algunos. ¡Ninguna! Responden tajantemente.

Agenda previa

Y para ir sentando las bases del “nearshoring”, Luis Antonio Ramírez, director general de Nacional Financiera y Bancomext, instituciones que pertenecen a la “banca del subdesarrollo”, anunció que existen centenares de productos de decenas de sectores económicos, que México ya exporta a Estados Unidos y Canadá, con potencial para que las empresas mexicanas amplíen su capacidad productiva y exportadora. Para contribuir a la causa, dijo que en 2023 Nafin y Bancomext cuentan con 600 mil millones de pesos para el otorgamiento de créditos y garantías para respaldar a las empresas mexicanas a través de productos crediticios, cursos de asistencia técnica y capacitación; créditos estructurados de acuerdo con las características de cada proyecto; créditos a “mujeres exportadoras”; financiamiento para sectores estratégicos; capital de trabajo a proveedores, así como arrendamiento para maquinaria y equipo, entre otros.

¿Tú le crees a Luis? ¡Nosotros tampoco! Responden dueños de empresas, sobre todo de las Mipymes.