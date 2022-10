Agenda Confidencial | Como hienas, critican a Tatiana

¡Como hienas! Diría la senadora Lilly Téllez, se lanzaron algunos organismos empresariales nacionales e internacionales que operan en México, para opinar sobre la renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Y después, como “alfombritas”, recibieron el nombramiento de Raquel Buenrostro, quien la sustituyó.

Primero las hienas: La International Chamber of Commerce México (ICC México) consideró que, si bien es cierto que la renuncia de la “Tatis” llega en un momento delicado para el país, la misma representa una buena oportunidad para cubrir esa cartera con un perfil que entienda con claridad la dinámica económica y de relaciones comerciales del país en un momento internacional tan delicado y en medio de dos controversias cruciales para nuestro país, relacionadas con el T-MEC. Quien reemplace a la señora Clouthier debe ser una persona con gran sensibilidad económica, social y política para lograr ese potencial que nos permita recuperar lo perdido durante la etapa más grave de la pandemia por Covid-19, señalaron.

Los observadores preguntan: ¿Por qué no tuvieron el valor de decirle a Tatiana cara a cara que NO estaba preparada para el cargo, que era una inepta, ignorante, insensible…? ¿Por qué no se inconformaron con el presidente de la República y le reclamaron que México no merecía una secretaria de Economía como Tatiana? Bueno de perdida hubieran publicado un desplegado pidiendo su renuncia al día siguiente que llegó al cargo, no. ¡Agachones! Les grita el respetable.

Cuando los de la International Chamber of Commerce México se enteraron quién era la sustituta de Tatiana, salieron a declarar hipócritamente que valoraban la capacidad técnica y el profesionalismo demostrado por la nueva secretaria durante su permanencia como jefa del SAT y Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y sacaron su alfombra roja. “A los miembros de nuestra organización nos consta la disposición de la nueva titular de Economía por escuchar y atender las propuestas de la comunidad empresarial. México hoy se encuentra inmerso en dos controversias internacionales sensibles como son las consultas sobre la política energética solicitadas por Estados Unidos y Canadá, las cuales se han prolongado por un acuerdo de los tres países integrantes del T-MEC, antes de existir un arbitraje internacional. La otra es el panel de solución de controversias solicitado por nuestro país sobre la aplicación e interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz, caso que podría quedar resuelto a fines de este año. Este es el mejor momento para que nuestro país aproveche todas las oportunidades que la posición geográfica y el T-MEC ofrecen para el sector maquilador y para un mayor crecimiento de nuestra industria, en beneficio de todos los mexicanos y considera que el nombramiento de Raquel Buenrostro es una oportunidad para lograrlo, subrayaron los paleros de la multicitada Cámara.

De lo que no se han dado cuenta los de la multicitada cámara, es que con todos sus cursos, maestrías, doctorados, cargos en el gobierno Federal y en otras dependencias, reconocimientos del presidente dela República… es que Raquel NO sabe nada dl tratados comerciales. Así las cosas, las controversias podrían complicarse y estaríamos en riesgo de perder hasta los calzones, advierten algunos especialistas. Los malosos afirman que señito no sabe inglés.

Los “cupuleros” del Consejo Coordinador Empresarial felicitaron a la nueva secretaria y dijeron confiar en su capacidad para abonar al desarrollo económico de la ciudadanía y de las empresas, así como para trabajar en favor de la reactivación económica de México. Capacidad si tiene, ya lo demostró en el SAT. ¡Pero el SAT en nada se parece a la secretaría de Economía! Les grita el respetable.