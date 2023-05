Agenda Confidencial | & “Corcholatas” desatadas

Resulta medio sospechoso que dos semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sufriera su tercer contagio por COVID, sus “corcholatas” lo presionen para que adelante el proceso de la sucesión presidencial. Más sospechoso aún, que después de reunirse en Palacio Nacional con diputados, senadores y varios integrantes de su gabinete en donde prometió “piso parejo” para los aspirantes a sucederlo, haya dado instrucciones al dirigente nacional de MORENA para que el proceso interno para elegir candidato arranque a principios de junio, para que entre julio y octubre se realicen las dos encuestas de donde supuestamente saldrá el candidato.

Lo que resulta evidente es que las “corcholatas” están desatadas, y por más llamados del dueño de MORENA a mantener la unidad, la paciencia, a no o comer ansias, y a no agarrarse no agarrarse a madrazos para no debilitar al movimiento, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López han puesto oídos sordos, y aprovechan cualquier evento para “lucirse” y mostrar el músculo; ninguno está dispuesto a ceder espacios.

Es la “guerra de las corcholatas” que empezó desde que el presidente las destapó, y que en las próximas semanas se intensificará con todo tipo de golpes bajos, marrullerías, “piquetes de ojos. Nada ni nadie, ni siquiera el líder podrá detenerlos.

La más preocupada por esta “guerra sucia”, como la califican algunos analistas, parece ser Claudia Sheinbaum, tal vez porque no tiene suficiente parque, aunque los observadores insisten en que cuando fue investida por AMLO con el incómodo ropaje de delfín tempranero, prematuro, precoz… marcó su destino, que obviamente no es la silla presidencial.

López Obrador cometió el mismo error que Enrique Peña Nieto quien perfiló desde el arranque de su sexenio a Luis Videgaray como su delfín, y nunca llegó. Lo mismo hizo Felipe Calderón con Ernesto Cordero -- después de que se le murió Juan Camilo Mouriño--, y Vicente Fox con Santiago Creel.

Pero estábamos en la “guerra sucia de las corcholatas”. En la ceremonia para conmemorar la Batalla de Puebla, llamó la atención que algunos “espontáneos” repartieron gorras y sombrillas promocionando al secretario de Gobernación con el hashtag #AhoraesAdánAugusto. Y cuando le preguntaron al secretario qué opinaba sobre este penoso e ilegal asunto, se deslindó, no sólo de estas promociones sino de otras. Bueno, Claudia y Marcelo han actuado con el mismo cinismo cuando les han preguntado quién o quiénes está pagando las pintas, loes espectaculares y algunos “recuerditos”. Son simpatizantes, gente organizada, responden os sinvergüenzas.

Por otro lado, llama la atención la leyenda de los promocionales que repartieron los seguidores del secretario de Gobernación, que dice #AhoraesAdánAugusto. ¿O sea que ya no “#EsClaudia, ni tampoco #EsMatrcelo?

AGENDA PREVIA

Y mientras las “corcholatas” se agarran a trancazos y presionan al líder para que se apure a dar el “dedazo”, los aspirantes y suspirantes a la candidatura presidencial en los partidos de oposición, es un decir, insisten en sus declaraciones huecas: “Toda mi vida he dedicado a construir, a reconstruir y a reconciliar…” afirma Santiago Creel. ¡Pues ha de ser su mansión, porque como político has sido una decepción manito! Le responden sus detractores dentro de la misma organización blanquiazul. Por su parte, la improvisada Lilly Téllez hizo el siguiente llamado a los panistas: “No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna…” ¡Pero si esa derecha está como la cabaña del tío chueco, y de moderna tiene lo que mi abuelita! Exclaman algunos observadores. En los otros partidos, PRI y PRD ni suspirante tienen.

¿Y cómo vieron al Cabeza de… Vaca que no quiere ser candidato sino presidente?