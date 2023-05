Agenda Confidencial | & “Dedazo” o medio “dedazo”

El “Carnal” Marcelo Ebrard parece estar convencido de que la encuesta de MORENA para seleccionar al candidato presidencial para 2024, que coordinará y operará Mario Delgado, es una vacilada. Si habrá “dedazo”, no tiene caso hacerla, quiso decir el secretario en una entrevista banquetera durante el fin de semana.

A pesar de que el presidente de la República declaró la semana pasada que se acabó con el “tapado”, el “dedazo”, con los fraudes electorales y otras marrullerías de los partidos políticos (PRI, PAN, PRD et al), el canciller Ebrard estaría pensando que sólo lo dijo “de dientes para afuera”, apuntan los observadores. De otro modo, no se explican por qué las recomendaciones, sugerencias, propuestas al líder para que haga un magno evento para anunciar urbi et orbi quién es el elegido o la elegida. O el cuestionamiento de ¿Para qué la encuesta, si la decisión es de él?

Como queriéndole recordar al presidente que le ha sido fiel y que le debe algunos favorcitos, Marcelo señaló que fue su sucesor en 2006, y que doce años después le pidió que se integrara al gabinete presidencial, lo que significó, según él, que AMLO le tiene confianza. ¡Le tenía! Dicen sus enemigos, que son bastantes, en Morena.

Ya encarrerado y medio desesperado, el “Carnal” propone que antes de la encuesta haya debates para que cada una de las “corcholatas” exponga sus propuestas. "Ya sabemos que todos somos cercanos a López Obrador; no es concurso de acercamiento, sino qué cada uno diga qué piensa hacer en el siguiente piso de la 4T y decir cómo". No hay que denostarnos entre nosotros; “hay que elegir por otras razones, no por quién es el menos malo", sugirió. El “Carnal” está seguro de que si hay debates entre las “corcholatas” las aplasta, sobre todo a la favorita del líder, acotan sus seguidores.

En cuanto al “pase la charola” a los gobernadores, práctica que inventó el PRI del Siglo XX y que renació en el Siglo XXI, dijo que pedir dinero es contradictorio con los principios de MORENA. “Nosotros debemos ser congruentes con lo que decimos; la exigencia ética en Morena es muy superior, nos hemos puesto los cánones a seguir", sostuvo. ¡Cuáles principios, cuál ética, cuáles baños de pureza… si salieron peores que los priistas! Exclama el respetable.

Ante la posibilidad de marrullerías en la tan anunciada y promovida encuesta para elegir al candidato presidencial, Ebrard sugiere un ejercicio demoscópico amplio, con la participación de la ciudadanía, a través de una aplicación móvil. “Si los diputados pueden votar a distancia por medio de teléfonos celulares, por qué no se piensa en una opción parecida para que participe en la encuesta todo aquel que así lo desee”, declaró.

Las declaraciones de el “Carnal” confirman que está preocupado, desesperado, angustiado porque el líder no lo favorezca con el “dedazo”. Y no es para menos, sabe que esta es su última oportunidad de ser candidato y probablemente presidente de la República. Si no es ahora, no será nunca, porque para el 2030 Marcelo habrá ingresado a las filas de la 4E (la Cuarta Edad), pues habrá cumplido 70 años, y ya no podrá construir ni el quinto ni el sexto piso de la 4T.