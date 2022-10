Agenda confidencial | Deja de “alborotar el gallinero”, le piden a Adán

En lugar de andar “alborotando el gallinero” con eso de que “los militares pueden participar en tareas políticas, tener aspiraciones políticas, ser presidente de la República participando en procesos electorales y sometiéndose a las urnas”, y de paso “dándole alas a los alacranes” para que digan que si las “corcholatas” del presidente de la República no prenden, éste podría pensar en un candidato militar, el secretario de Gobernación debería pedirle a los secretarios de la Defensa y Marina que salgan a declarar urbi et orbi que ellos NO tienen la intención de participar en las elecciones presidenciales del 2024 ni en las del 2030 y las que sigan.





Hace poco más de 18 años, aprovechando la ceremonia conmemorativa del XCI aniversario de la “Marcha de la Lealtad”, el general Gerardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Vicente Fox, pronunció un discurso memorable que bien haría Adán Augusto López en rescatar, pedirle al general Luis Crescencio Sandoval que lo haga suyo, sin quitarle ni una coma, y distribuirlo entre los susodichos alacranes, disfrazados de legisladores como Emilio Álvarez Icaza y Germán Martínez Cázares, mejor conocido como germancitoelhombrecito.com.

Vega García empezó recordando que “la responsabilidad militar debe ceñirse a la institucionalidad de la Carta Magna; cumplir con ello es ser leales con las instituciones. La lealtad es virtud nacida en casa y sus progenitores son de estirpe orgullosamente honrada... La lealtad es una cualidad que se demuestra y modela con el quehacer cotidiano y llega incluso hasta el sacrificio estoico. Para el soldado y marino mexicanos, la Patria y sus instituciones son lo primero. Ellas significan la recompensa más elevada a nuestros sentimientos”.

Recordó a Francisco I. Madero, “el presidente que nos diera la puerta de la democracia creyó en ella y aún en el momento supremo de su martirio, cierto de las burlas, acechanzas y conspiraciones contra su régimen democrático, prefirió siempre concederle un voto de fe a la Nación antes de permitir que entraran los vientos de la desconfianza y la suspicacia. En este siglo, la figura del presidente Madero se agiganta y las dimensiones de la institución presidencial que él nos heredara, adquieren plena vigencia”, dijo el general Vega.

Y siguió su vehemente discurso: “La democracia es un bien colectivo, cuya cuna es la legitimidad; esta es la resultante de la voluntad del pueblo al elegir a sus gobernantes… La conducta cotidiana de cada soldado en sus diversas actividades y misiones tiene implícita la prueba de lealtad ante los cometidos asignados. Dentro de la ética, uno de los valores de mayor valía es precisamente la lealtad; ella es el alma de todas nuestras acciones. Conceptuar la lealtad resulta complejo. Sin embargo, su práctica es de contundencia demoledora. La lealtad es un valor permanente. No es posible manipularla a conveniencia ni en beneficio de intereses coyunturales. Quienes hablan de lealtad únicamente cuando les va bien y la desechan cuando no responden a sus fines, manejan un lenguaje desafortunado, incongruente con los valores, los ideales y la acción misma de la verticalidad castrense. La lealtad en el hombre de armas no se negocia, se mantiene y perdura tanto en los tiempos buenos, como en los adversos. Por ello, la lealtad para los miembros de las Fuerzas Armadas es permanente”, concluyó el general secretario de la Defensa.

¡Deja de decir…! Le gritan a Adán.