Agenda Confidencial | & Dinastía Del Mazo RIP

Al día siguiente de la elección en que Morena echó al PRI del Estado de México, el todavía gobernador Alfredo del Mazo se dio a la tarea de organizar un “road show” por varios medios de comunicación para “lavar su imagen” de perdedor, y tratar de defenderse de los integrantes de la coalición (PRI-PAN-PRD), quienes le cuestionaron entregar la plaza y lo calificaron de timorato, entreguista, traidor, vendido, inútil, cínico, sinvergüenza y otras cosas horribles, horribles.

Falso de toda falsedad respondió Del Mazo. “El Estado de México no se entregó”. Fueron los priistas encabezados por “Alito” quienes no hicieron su chamba. “Yo vengo de una tradición histórica en la entidad; mi familia viene de una tradición histórica, para mí lo más importante era que el PRI ganara la elección”, les recordó. Pues como que no se te vieron muchas ganas, porque durante la campaña de Alejandra del Moral “se hizo el desaparecido”, le responden sus detractores. “Es que actué con integridad”, insiste Del Mazo. ¡Ni tu padre ni tu abuelo, que fueron gobernadores del Estado de México, te creerían esos argumentos! Le reviran. Y eso de que procede de una familia de tradición histórica, como que no viene mucho al caso, acotan los observadores, quienes repasan la historia:

Alfredo del Mazo Vélez, gobernador del Estado de México de 1945 a 1951, fue uno de los más connotados discípulos y ahijado político de Isidro Fabela, fundador del grupo Atlacomulco, que después se convirtió en “Atracomucho”, afirman los malosos. Del Mazo Vélez, nativo de Atlacomulco, fundó una familia que se mantuvo como cuasi dinastía gobernante.

Alfredo del Mazo González continuó la tradición de su padre y gobernó el estado de 1981 a 1986. Al terminar su periodo, y para mantener la herencia familiar, Del Mazo González arribó a una Secretaría de Estado en el gabinete de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), quien lo designó titular de la cartera de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Desde esa posición buscó la candidatura presidencial para el sexenio 1988-1994, pero perdió frente al secretario de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari.

La dinastía Del Mazo siguió con vida en la persona de su representante actual Alfredo del Mazo Maza, quien fue un gobernador improvisado, gris, chiquito, que dejó pésimos resultados en materia de inseguridad, pobreza, combate a la corrupción.

AGENDA PREVIA

Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque algunos de los involucrados ni enterados estaban del asunto, fue la sugerencia al columnista. El empresario regiomontano Alberto Santos Boesch está en pláticas con el Grupo INCAUCA (colombiano) para adquirir el 51 por ciento de las acciones que éstos tienen en el ingenio Benito Juárez, ubicado en Cárdenas, Tabasco, del cual es socio Grupo Azucarero México (GAM). De confirmarse la operación, significaría que Santos y Juan Cortina y Juan Gallardo Thurlow, serían socios minoritarios con el 49% de las acciones. Lo paradójico del asunto, es que los empresarios “no se pueden ver ni en la sopa”; se odian a muerte.

Los especialistas en el tema apuntan que es tanto el odio, que probablemente los accionistas de GAM terminen vendiendo su participación a Santos, quien desde hace un año andaba “apetitoso” por el ingenio Puga. Por cierto, el rencor que se guardan multicitados no es reciente: Alberto Santos de Hoyos, tuvo una tortuosa sociedad con aquellos, que terminó por disolverse.