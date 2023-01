Agenda confidencial | ¿#EraClaudia? 

Los diputados, senadores, gobernadores y funcionarios de la 4T que durante los últimos meses han manifestado su apoyo incondicional a la “corcholata” favorita del presidente de la Republica, tanto en sus discursos y declaraciones como en anuncios espectaculares pagados por ellos mismos con la leyenda #EsClaudia, podrían verse en la penosa necesidad de cambiar en este 2023 el texto por uno que diga: #EraClaudia.

Y es que si Claudia Sheinbaum insiste en presumir que cuenta con el apoyo incondicional del líder de masas e ídolo de multitudes y este se empecina en que sea ella quien le suceda en la presidencia, lo que vamos a presenciar es una “carnicería” entre los “morenos” que apoyan a la “señito Cláus” y quienes no la quieren como candidata, que son bastantitos y están dispuestos a “bajarla del caballo”. En esta medición de fuerzas, quien podría perder es la Jefa de Gobierno de la City, pronostican los expertos, quienes argumentan que NO tiene madera, y que el solo hecho de que sea mujer no será suficiente para imponerse en la competencia. Si bien es cierto que como dicen algunos “paleros” , entre ellos el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que Mexico está preparado para que una mujer sea presidenta de la Republica, esa mujer no es Claudia, afirman los especialistas.

Si Claudia no es la candidata de MORENA para el 2024, se confirmaría, “one more time”, la tesis de aquellos analistas políticos sobre los “delfines prematuros” en las elecciones presidenciales del Siglo XXI que dice: Ninguno ha llegado a Los Pinos, bueno, ahora a Palacio Nacional. Para quienes lo hayan olvidado, así le pasó a Santiago Creel, favorito de Vicente Fox; a Ernesto Cordero ( delfín two) de Felipe Calderón, y a Luis Videgaray, elegido de Enrique Peña Nieto desde el inicio de su mandato.

Sin embargo, que los delfines prematuros no hayan ganado la presidencia de la Republica no ha sido culpa de quienes los designaron, sino de los elegidos quienes se sintieron en los “cuernos de la luna” y empezaron a actuar con soberbia y prepotencia.

Por otro lado, la sucesión adelantada de Andrés Manuel Lopez Obrador ha demostrado que los tres factores básicos para asegurar la continuidad en el poder, linea, unidad y disciplina no existe en MORENA, aunque muchos presumen que están más unidos que nunca. ¡Ilusos, pues!