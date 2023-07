Agenda confidencial | & Mujeres divinas, pero…

¡Ooootra vez el mismo cuento! Dice la senadora Beatriz Paredes, una de las aspirantes a ser candidata presidencial del Frente Amplio Opositor, que México está preparado para que una mujer lo gobierne. Más aún, afirmó que ella tiene las propuestas más convincentes y es dueña de las soluciones para resolver los graves problemas que aquejan a nuestro país, como son la inseguridad, la miseria, la desigualdad, la corrupción, la crisis económica, el desempleo, el campo jodido, el combate al crimen organizado y desorganizado.

En su oportunidad, lo mismo dijeron Martha Sahagún, Margarita Zavala, Claudia Ruiz Massieu, y otras distinguidas damitas, pero pronto se desengañaron o las bajaron de la nube en que andaban. Ah, la también senadora Xóchitl Gálvez se unió recientemente a ese grupito, y los malosos pronostican que correrá la misma suerte que sus compañeras.

Beatriz es una mujer excepcional y con amplia experiencia política que no tienen las otras, presumen sus “paleros”. Fue dirigente de la Confederación Nacional Campesinas -- donde por cierto nada hizo por los jodidos, aunque presume que hizo mucho--, diputada varias veces; gobernadora de Tlaxcala, subsecretaria de Gobernación y de la Reforma Agraria, embajadora, senadora… todos esos cargos en el viejo y en el “nuevo” PRI, (el que regresó a Los Pinos en 2012, por lo que se les olvidó), lo que para sus detractores es una mancha en su carrera política, aunque ella se siente orgullosa de haber sido priista toda su vida. Bueno, cada quién sus convicciones.

Para Beatriz, el PRI no está muerto, a pesar de que, en las elecciones de 2018, después del arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador se publicaron esquelas urbi et orbi, se organizó su funeral y lo enterraron tres metros bajo tierra, y el pueblo sabio juró que, aunque resucitará no volverían a votar por el tricolor. ¡A nadie se le puede negar un sueño!



AGENDA PREVIA

La nueva secretaria de gobierno de Nayarit, Rocío González García, abogada de profesión, prometió, al igual que su antecesor, Juan Antonio Echegaray, que ella sí va a resolver el conflicto del ingenio azucarero PUGA que lleva más de un año cerrado porque los García Arce, dueños del negocio, deben unos 5 mil millones de pesos a obreros, cañeros, acreedores y proveedores. Lo que no dijo es cómo le hará, pues su jefe, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero lleva más de un año “mareando” a todos con la misma promesa, mientras los obreros, que son los más afectados “se están muriendo de hambre”.

Morena en Yucatán se ha venido consolidando en el Interior del estado; la capital Mérida, pareciera que sigue siendo panista, las encuestas ubican hoy en empate técnico la intención de voto para la gubernatura a estos dos partidos. Si el gobernador Mauricio Vila quiere mantener el estado azul, tendrá que echar mano de un candidato que pueda competir y ganar en este escenario, sumando votos de otras fuerzas políticas. El que podría lograrlo, dicen los que saben, es su actual secretario de educación, Liborio Vidal Aguilar, un político con más de 30 años de trayectoria y una buena estructura dentro del interior del estado.