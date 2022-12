Agenda Confidencial | No habrá quinto año bueno

Al puro estilo de Felipe Calderón, con quien parece que sueña todos los días y le guarda un rencor profundo porque “le robó” la presidencia en 2006, Andrés Manuel López Obrador está anticipando su despedida. ¡Pero como! Exclaman los perplejos, si todavía faltan dos años para que termine el sexenio. Pues sí, pero los hechos son los hechos.

Calderón empezó a despedirse cuando adelantó sus fichas presidenciales apenas arrancaba su cuarto año de gobierno; destapó a varios aspirantes y suspirantes panistas con quienes se reunía en la oscurito para leerles la cartilla, incluyendo a su “delfín” número dos, Ernesto Cordero (el primero, Juan Camilo Mouriño, se le murió en el camino).





López Obrador adelantó su sucesión al destapar este año a sus “corcholatas”, empezando por su “favorita”, Claudia Sheinbaum.

A Calderón “se le enredó “ la sucesión Presidencial porque los “destapados” nunca “dieron el ancho”; algunos le fueron impuestos por los “accionistas mayoritarios de su partido”, otros se colaron. Los nominados se empezaron a agarrar a madrazos ante la mirada complaciente del “líder”. Sin embargo, ninguno de los mencionados por Felipe resultó el elegido.

A López Obrador también se le está enredando el proceso sucesorio, o el mismo lo está enredando con la promoción constante que hace en favor de su “favorita”. Al mismo tiempo, las “corcholatas” se enfrentan abiertamente entre sí; y quien no fue incluido se rebela y deja entrever que podría cambiar de caballo.

Así las cosas, es probable que en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel, presenciemos una “carnicería” entre las “corcholatas”, en donde el líder de masas e ídolo de multitudes podría ser ignorado, relegado.

Lo que le está ocurriendo al presidente López Obrador y lo que le ocurrió a Calderón, nos hace recordar aquella frase que en el ámbito taurino se utilizó durante muchos años: “No hay quinto malo”, que pronosticaba un excelente penúltimo toro en las corridas de seis. La clase política mexicana se apropió del aforismo taurino desde los años 40 del siglo XX, para aplicarlo al penúltimo año de los sexenios presidenciales, y durante décadas la frase resultó cierta para casi todos los presidentes del sistema priista. Había buenas razones para que el quinto año de los presidentes priistas no fuese malo: era el año en que concentraban su máximo poder y ejercían control absoluto, el año del “dedazo”. En el quinto año del sexenio los mandatarios del priismo eran “el fiel de la balanza” y designaban al candidato presidencial de su partido, lo que equivalía a designar al seguro sucesor. Así fue durante diez sexenios, desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari.

De más está decir que el último presidente de la era priista -Ernesto Zedillo- y el primero de la panista -Vicente Fox- se encargaron de hacer que el año del “destape” del candidato oficial no fuese bueno para su propia sucesión. Calderón NO tuvo un “quinto año malo”… fue pésimo. No solo porque se le enredó la sucesión presidencial y no pudo imponer a su candidato, sino porque mucha de las cosas que hizo las hizo mal, empezando porque perdió la guerra contra el narco el mismo día que se la declaró. Por el tono del discurso del presidente López Obrador en la “contramarcha” del domingo 27 —que se pareció a una despedida adelantada-, y por la enredada sucesión presidencial adelantada, los observadores políticos objetivos e imparciales consideran que este penúltimo año del sexenio de López Obrador será tan malo como el quinto de Calderón, con la agravante de que el líder de masas e ídolo de multitudes no goza de cabal salud física, como el mismo lo ha reconocido.

