Agenda Confidencial / Pausa Beltrones relación con el PRI

Las pausas en las relaciones diplomáticas que Andrés Manuel López Obrador puso de moda se extendieron al terreno político. Primero fue Dulce María Sauri quien entró a una cueva y se declaró en “estado de hibernación partidista”, después que el Tribunal Electoral acabó con sus ilusiones – y la de otros compañeritos—de “destronar” a “Alito” de la dirigencia del tricolor. Hace un par de días, Manlio Fabio Beltrones, mejor conocido como el “Jefe de Jefes”, decidió también “pausar” sus relaciones con el partido que lo vio nacer.

Formado en la escuela del “viejo” PRI, Beltrones recorrió casi todo el escalafón de la administración pública, excepto una Secretaría de Estado, y cargos importantes de elección popular (diputado y senador varias ocasiones), excepto la Presidencia de la República. Fue uno de los principales protagonistas del “nuevo PRI” en 2012, y dirigente de ese partido político entre 2015-2016, donde sufrió una sus peores derrotas políticas: Perder 9 de 12 gubernaturas en los comicios del 2016, frente al PAN, lo que motivó su renuncia a la presidencia del CEN del tricolor. Muchos creían que después de perder los comicios en 2016 y de la dramática derrota del tricolor en las elecciones del 2018, Beltrones se iría a su casa. Pero se les olvidó que un político desempleado hace más daño que un guerrillero, por lo que regresó… a la “grilla” en 2020. En su primera aparición virtual, el sonorense mandó el siguiente mensaje: “La elección del presidente Andrés Manuel López Obrador con un 53 por ciento es excepcional, extraordinaria, pero no volverá a repetirse en 2024. Conscientes de ello, tendríamos que prepararnos para tener instrumentos que nos permitan dirimir las dificultades de regresar a los 30 por cientos de votación del partido triunfador y del candidato que venga”. Se volvió a equivocar el “Jefe de Jefes”, pues Claudia Sheinbaum obtuvo casi 36 millones de votos. Y lo peor del asunto es que” dejó moribundos” al PRI y al PAN.

En la pasada elección presidencial Beltrones logró “colarse” a una senaduría por parte del PRI y volvieron a renacer las ilusiones de aquellos priistas ninguneados por “Alito” de “recuperar” el partido. Pero después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las ilusiones se esfumaron, al igual que la estrella de Manlio.

“Avalado por una torcida interpretación de la legalidad, hoy el PRI queda a la deriva y carece de futuro y de congruencia ya que, con esa resolución dividida, lo deja en la tentación del secuestro y queda expuesta a un mayor deterioro por el manejo exclusivo de una sola persona y de sus intereses personalísimos. Debido a ello, he tomado la decisión de separarme de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del Partido, de vocación reeleccionista que ha dejado de ser la de los ideales de democracia y justicia; inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado y por eso, les deseo suerte. Al tiempo”, expuso Beltrones en su cuenta de X.

Y puso como posdata: “Seguiré sirviendo a #México y me dedicaré a cumplirle a #Sonora y los sonorenses los compromisos que hice cuando les pedí su confianza para ser su Senador”.

¡Pues ahora tendrá que hacerlo como “El llanero solitario”!

https://x.com/LuisSotoAgenda