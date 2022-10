Agenda Confidencial | Que Guacamaya nos explique

Hace once años, en una entrevista con The New York Times, el todavía presidente Felipe Calderón dejó entrever que los priistas del siglo XX --no todos, aclaró--, habían negociado con el narco para mantener al país en paz. “En el viejo régimen político autoritario se pensaba que arreglándose con los criminales no pasaba nada…por supuesto que pasa, por supuesto que nos pasó y es una de las grandes causas por las cuales México perdió tanto tiempo. Si años hubiéramos combatido a los criminales como lo estamos haciendo ahora, hubiéramos acabado desde hace rato ya este proceso”, declaró.

Bueno, la realidad es que Calderón perdió la guerra que le declaró al narco; no negoció con ellos y le dejó a su sucesor, Enrique Peña Nieto, una herencia envenenada. Resulta obvio suponer que Peña tampoco se arregló con la delincuencia organizada, y le pasó la herencia, más abultada, a Andrés Manuel López Obrador, quien no sabe cómo hacerle para combatir al crimen.

Es probable que al ver la desesperación del primer mandatario, Manuel Espino Barrientos, a quien nombró en 2020 Comisionado del Servicio de Protección Federal – cargo al que renunció en diciembre de 2021— le haya propuesto hace unos meses pactar con la delincuencia, como declaró el ex dirigente del PAN la semana pasada, aunque López Obrador, Rosa Icela Rodríguez y Adán Augusto López, a quien según Espino también les había mencionado, sugerido, recomendado el plan, negaron todo lo que dijo el ex dirigente panista.

Llama la atención de los observadores, que el presidente haya declarado que como Espino se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad de cómo engañaron Fox y Calderón, “le tienen coraje” los conservadores. ¿Y eso que tiene que ver con la comentada sugerencia? Preguntan los bisoños.

A ver, a ver, a ver: Si Calderón declaró hace 11 años que el PRI “se arreglaba con los criminales” para mantener la paz social – que era un secreto a voces--, y que nunca desmintió el tricolor cuando en 2012 regresó a Los Pinos. Felipe dijo que no negoció con el narco, y perdió la guerra contra los delincuentes; si el “nuevo PRI” del Siglo XXI, encabezado por Enrique Peña Nieto, no quiso volver a la “vieja cultura política” a la que se refirió Calderón, dejando que el narco expandiera sus territorios, y López Obrador no ha sabido, no ha podido o no ha querido negociar con la delincuencia organizada – a pesar de algunos “encuentros inesperados” con la mamá del narcotraficante “number one” y haber dejado escapar al “Chapito”--, qué puede esperar la sociedad que sufre diariamente el flagelo de la delincuencia organizada y desorganizada. ¿Qué los carteles del narcotráfico sigan extendiéndose por todo el territorio nacional ante la impotencia y/o tolerancia de gobiernos estatales del PAN, PRI, Morena y otros?

No, No, No. Por eso el ejército permanecerá hasta 2028 en las calles de todo el país haciendo labores en materia de seguridad, responden quienes aprobaron la iniciativa para que esto sea posible. ¿Y si casi al final del otro sexenio la inseguridad sigue igual o peor? Pues que Guacamaya nos diga si en la secretaría de la Defensa Nacional o en alguna otra institución extranjera existe un plan por si se presenta este escenario, sugieren algunos.