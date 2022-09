Agenda confidencial | & Ramírez de la O, clasista

Se equivocan los analistas, incluyendo los bisoños, que afirman que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), no está dando resultados, afirma el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Es falso de toda falsedad que los precios de 24 productos de la canasta básica se han incrementado de manera desproporcionada desde que se implementó dicho paquete hace cinco meses, agrega.

El 4 de mayo, el Gobierno Federal anunció y puso en marcha el comentado paquete que entre sus objetivos tenía la estabilización del precio de la gasolina y el diésel, y los precios de referencia del gas LP y la electricidad; aumento en la producción de granos, entrega de fertilizantes, así como aranceles cero (durante seis meses) a la importación de 21 de 24 productos de la canasta básica (aceite, arroz, atún, carne de pollo y de res; cebollas, chile, huevo, jabón jitomate, leche, papel higiénico y otros más). También contemplaba la participación de varias empresas, incluyendo las principales cadenas comerciales, para que mantuvieran el nivel de precios.

En su indicador de precios de la canasta básica, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, reporta que pasó de 14.6 por ciento en julio a 15.9 por ciento al cierre de agosto. Por subsectores, el Pecuario aumentó 6.2 por ciento; granos y abarrotes subió 11 por ciento; frutas se incrementó 10 por ciento y las hortalizas más del 14 por ciento. Pollo, huevo, leche, tortillas, carne de res, de puerco, cervezas, refrescos, y otros tantos artículos se han incrementado desorbitadamente, por lo que los consumidores afirman que las empresas NO han cumplido con su compromiso y el PACIC fue una vacilada.

Pero el secretario de Hacienda afirma: ¡Claro que sí está dando resultados el paquete; las empresas han cumplido! Y explica en una entrevista a Joaquín López-Dóriga: “Lo que pasa es que esos 24 productos incluyen una presentación específica de cada productor”. Y pone un ejemplo: “El papel higiénico que lo estamos consensuando con los productores de papel; tienen papel higiénico de un tipo (el más corriente, acotan los consumidores), pero eso no implica que otro papel higiénico de otro tipo que tiene otras características (el finolis, el que utilizan los clasistas, dicen algunos analistas) no suba. Los productores han sufrido también el impacto de aumento de costos, están manteniendo la canasta de 24 en presentaciones que son las presentaciones básicas, pero no están manteniendo el genérico de toda la categoría de ese producto”.

¡Ahora si ya le entendimos señor secretario! Exclaman las amas de casa. Lo mejor es sustituir el papel higiénico por papel periódico viejo que no se adquiere en las tiendas de autoservicio. No, no, no, lo que deben de hacer es que cuando vayan a esas tiendas pregunten por la sección de artículos de la canasta básica para los pobres, podría revirarles el clasista Ramírez de la O.

Aunque los consumidores no lo crean, el secretario de Hacienda confiesa que está ubicado en el realismo económico. “No podemos escaparnos de la realidad…y menos estar pretendiendo otra cosa distinta de la que todo mundo ve con sus ojos”.

¡Entonces señor secretario, por qué la simulación, la mentira, el engaño… de que el PACIC está funcionando! Le responden los analistas, incluyendo los bisoños, claro.