Agenda Legislativa vs Cuarta transformación

Nos encontramos a unos días de comenzar la cuenta regresiva de tres años de acuerdos y desacuerdos técnicos, económicos y políticos, en una muy particular, y posiblemente, histórica Legislatura. Sin lugar a dudas, todos los sectores están expectantes de lo que será este primer trimestre en la agenda legislativa; ello ante la necesidad que tiene el próximo Gobierno Federal de contar con los instrumentos parlamentarios adecuados para cumplir promesas de campaña en los próximos seis años.

Este 1 de septiembre comienza la Sexagésima Cuarta Legislatura, con la obligación y el deber de ser un contrapeso responsable al Titular del Poder Ejecutivo, o por lo menos, eso es lo que contempla nuestra Constitución Política, aunque la historia nos ha enseñado situaciones distintas. Lo cierto es que, esta Legislatura en sus primeros meses emitirá reformas constitucionales y legales que arropen la llamada Cuarta Transformación. No obstante, muy pocos han tenido la oportunidad de revisar los posibles textos normativos que serán sometidos, en corto plazo, a los legisladores y que requerirán un trabajo colectivo para lograr su aprobación rápida y veloz; pues en menos de tres meses se espera que éstos se encuentren listos para su aplicación.

Seguramente, este inicio se enmarcará por elsexto y último informe presidencial; su respectiva glosa; la reorganización sustantiva de la propia administración del Congreso de la Unión; el reparto de las Comisiones y su conformación, así como las designaciones de sus respectivas mesas directivas.

Este nuevo comienzo no puede iniciar de cero, existe una agenda legislativa que quedó pendiente, estamos hablando, por ejemplo, de la elección de un Fiscal General de la República y un Fiscal Anticorrupción, así como de los Magistrados de esta materia, pues son temas que no pueden quedar mermados. No dejemos de lado que, en distintos foros, el Presidente Electo ha mencionado que no habrá reforma al artículo 102 Constitucional pero, a la vez que, su prioridad es el combate a la corrupción.

Se requiere una Ley que regule y estructure la Seguridad Pública Federal y la propia Secretaría que será encargada de operarla. Asimismo, es indispensable retomar la Ley de Seguridad Privada que ya es minuta en la Cámara de Diputados. Y dentro de este rubro, aunque no se trata ni de púbica o privada, sino de la seguridad personal del Ejecutivo Federal, será interesante la argumentación y, en su caso, aprobación, al marco normativo que subsuma al Estado Mayor Presidencial en la Secretaría de la Defensa Nacional, como se ha planteado.

Otro tema polémico será la eliminación del fuero, pues en distintos momentos legislativos este tema ha buscado ser una realidad, quedándose en el tintero, veamos que sucede con esto, quién lo inicia, defiende, pero sobre todo, quién se esforzará por lograr la reforma al artículo 108 Constitucional, y en qué términos.

Las Cámaras se tendrán que poner de acuerdo para revertir la Reforma Educativa, que ni siquiera se le ha permitido brindar los primeros resultados, y será prácticamente revocada, de acuerdo a las palabras del Equipo de Transición actual y al Presidente Electo.

Ahora bien, el nuevo Congreso tendrá en sus hombros la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, con la óptica de la administración entrante que, con la idea de austeridad, seguramente tendrán mucho trabajo al modificar distintos cuerpos normativos que brinden certeza jurídica a la eliminación de estructura y funciones duplicadas en distintas instituciones, el tipo de prestaciones a que se sujetará la nueva burocracia, la eliminación de pensiones a expresidentes, y el incremento al salario mínimo.

De igual forma, será trascendente para el ejercicio fiscal y presupuestal, la creación del Consejo Fiscal, que deberá ser un cuerpo técnico que acompañe al Congreso y a la nueva administración pública, tal como se ha mencionado por el Presidente Electo y su equipo, figura que Coparmex ha considerando un punto de partida de la responsabilidad hacendaria del país.

Quizá no es un tema meramente legislativo ahora, pero la Ley de Seguridad Interior aún se encuentra pendiente del fallo de la Suprema Corte de Justicia, situación que va a merecer atención del Congreso y Ejecutivo entrantes.

A esto se van a ir sumando temas de urgencia y otros importantes, designaciones del Poder Ejecutivo o de órganos autónomos que las leyes determinan deben votarse por el Congreso y que requieren mayoría absoluta.

Estamos frente a una nueva era, incluso a los ojos del mundo, hoy tenemos la obligación y responsabilidad para que los resultados que pueda brindar esta Legislatura renovada se traduzcan en reformas legales y políticas públicas que nos lleven al mejor puerto como Nación. Tenemos aun deudas con temas de violencia de género, violencia política en razón de género, educativos, de seguridad, entre otros, más allá de su prioridad, todos son necesarios para un desarrollo adecuado como país, y cada uno tendrá nombre y apellido como error o a cierto.

Legislar es su obligación, exigir resultados es nuestra responsabilidad.

