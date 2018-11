“NO SE APRECIA EL VALOR DEL AGUA, HASTA QUE SE SECA EL POZO”

Es evidente el crecimiento que en el último siglo ha desarrollado esta Ciudad de México, evidentemente incontrolado, falto de planeación, y caprichoso, al son de los intereses políticos y económicos.

Y es así como hemos de hablar respecto de la inminente necesidad de realizar los planteamientos, medidas y adaptaciones respecto a la prestación de servicios en la zona urbana, toda vez que hemos de referir innumerables zonas citadinas y conurbadas en las que se han establecido múltiples viviendas unifamiliares en las que inicialmente habitaron 500 personas en promedio por manzana, y al paso de los años han sido reestructuradas y adaptadas para el hábitat de 1,500 ó dos mil, sin el menor cuidado respecto al abastecimiento de agua, el suministro de energía, recolección de basura, etcétera.

Así las cosas, los capitalinos fuimos advertidos de que el abastecimiento de agua se vería afectado durante el período del 31 de octubre al 4 de noviembre debido a que el Gobierno local, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realizaría trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala: se habrían de cambiar cuatro tubos del acueducto de 72 kilómetros, cada uno de 27 toneladas y siete metros de longitud.

Pues bien, por necesidades del servicio y a petición de las autoridades, los citadinos y vecinos conurbados dispusimos comenzar con el halloween y pasar las conmemoraciones a los seres queridos que han trascendido en este mundo, bajo los exhortos y recomendaciones de ahorro en el consumo del líquido vital, soportando reutilización de utensilios de cocina, resequedad en los alimentos, estrictos y detallados sistemas para el aseo personal, en fin: todas las molestias que las obras acarrearían, incluyendo contractura de la actividad económica e incluso cierre de negocios durante esos días, en afán de obtener los beneficios que los novedosos implementos anunciados acarrearían a partir del pasado lunes 5 de noviembre…

No, por alguna razón las cosas no salieron como se esperaba y el mismísimo lunes muy tempranito los “comandantes” de Conagua nos apercibieron respecto a que durante esa madruga se hicieron cuatro intentos de embonar la innovadora y ya para entonces famosa “K” invertida, pieza hasta entonces clave de la obra, no embonó, esta fue la verdad aunque inicialmente se disfrazó: José Luis Alcudia, vocero de la institución dijo que "debido a la precisión del corte de la tubería y las condiciones climáticas se rebasó el plazo de término".

Por su parte, Roberto Ramírez de la Parra, director general la dependencia, explicó que durante la noche y madrugada las labores estuvieron enfocadas a terminar de soldar y acomodar las piezas que faltaban de la segunda línea de alta presión que fue instalada para evitar cortes del suministro para mantenimientos en un futuro…

El caso es que el megacorte de agua se prolongaría de 36 a 40 horas más, esto gracias a que el bombeo fue suspendido en el Sistema Cutzamala por la falla de la pieza: “Durante las primeras horas del restablecimiento del Sistema Cutzamala se observó que una de las nuevas piezas instaladas –conocida como K invertida, sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución se tuvo que suspender el bombeo de agua al Valle de México para disminuir la presión sobre ella…”

Y así fue, algunas demarcaciones comenzaron a festejar la llegada de un chorrito –literal y a ratitos-, a partir del miércoles por la tarde, paulatinamente el servicio se ha regularizado pero lunes, martes y medio día del miércoles, los olores en ropa, baños y personas hacían evidente la carencia del servicio, además de –por cuestiones laborales-, padecer los abusos por parte de empresas particulares dedicadas a la venta de agua en cualquier modalidad –pipas, tambos, garrafones, etcétera-… Respecto al servicio gratuito por parte del gobierno, las pipas se tuvieron que ver escoltadas por patrullas para evitar intentos de asalto y/o rapto del transporte por parte de los citadinos… es real, juro que lo viví!!!

En fin, resulta inadmisible que una sola pieza, mantuvo a la ciudad prácticamente sin agua a lo largo de una semana: clases suspendidas; hospitales en la incertidumbre del abastecimiento; restaurantes atendiendo en platos desechables –de los que no hay que usar por la contaminación- mercado negro en el abasto; cuantiosas pérdidas económicas; condiciones insalubres; caos… eso fue lo que ocasionó la “K” invertida y los evidentes errores de los ingenieros, técnicos y especialistas de la Conagua.

Evidentemente la sociedad tiene su “chamba” respecto a la concientización para el uso y cuidado en el consumo como previsión a futuro; pero de que habrá qué saber la verdad sobre lo ocurrido, estaremos atentos a las explicaciones y/ó justificaciones por parte de los responsables… ¿Quién asumirá los cuantiosos costos de este caos? ¿Los responsables intentarán que el asunto quede en el olvido de la memoria colectiva?

