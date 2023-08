Aguanten vara, la nueva consigna del Inmujeres

La Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres Nadine Gasman les recomendó a las funcionarias electorales recién electas que deben aguantar vara igual que “los compañeros”. Esto como respuesta, dice ella, a las quejas sobre los obstáculos y pesares derivados de estar en la política. En su intervención, cuyo video fue difundido por todas partes, anticipó que iba a decir algo políticamente incorrecto: no banalizar la violencia contra las mujeres y diferenciar lo que no es violencia, no revictimizarse, acotó.





La presidenta del INMUJERES no lo es de una ONG, sino de una Institución gubernamental encargada de empoderar a las Mujeres, su objeto es promover, prevenir y proponer políticas públicas para que las mujeres logren ser sujetas de derechos plenos. Si su opinión personal es esa, no puede ser Presidenta del INMUJERES; recomendar que se “aguante vara” frente a hechos violentos, es realmente inaceptable.





Los hombres que ella supone, también sufren violencia, no la padecen igual que las mujeres. Porque a diferencia de “los compañeros”, las desventajas históricas que someten a las mujeres de manera sistemática y estructural les obliga a sufrir discriminación, sexismo, acoso, hostigamiento, amenazas, violaciones y feminicidio, sólo por ser mujeres.





Nadine Gasman afirma que la política es pinche; supongo quiso decir despreciable. Y en su aclaración a las críticas que le sobrevinieron por sus comentarios en esa reunión, dice que en realidad les exhortó a que aguanten en su lucha y se dice convencida que la resistencia y la resiliencia son características del feminismo.





Creo necesario aclararle que no se encontrará en la ley del Inmujeres o para acceder a una vida sin violencia, o la de igualdad, o las recientes 3 de 3 contra la violencia, a la resiliencia como un principio, que dicho sea de paso, lo que menos queremos las mujeres en la política, es aceptar como inevitable, hechos que nos causen dolor, y estoicamente adaptarnos a la adversidad o al trauma, para remontar un sufrimiento. Lo que queremos, y esto lo aprendimos en el feminismo, es que las mujeres dejen de sufrir, no sean abnegadas y aguantadoras; sino parte de sociedades equivalentes.





Si la política es pinche, lo que sigue es trabajar para cambiarla con la ley en la mano; no justificarla. El subtexto de su mensaje a quienes son nuevas funcionarias electorales es aguántense, porque así es la política. Resistir, como el toro que recibe la vara del picador en la corrida de toros, o como el caballo al que le pegan con la vara para que arranque con mayor brío; es decir, crecerse al castigo.





Mi primera reacción cuando vi el video de Nadine fue que no era tan inocente su mensaje, porque además lo dijo en un ámbito del Poder Judicial electoral, y justo cuando la Senadora Xóchitl Gálvez había presentado denuncias contra su jefe el Presidente López Obrador por violencia política por razón de género, y tanto INE como el TEPJF le han ordenado borrar de sus mañaneras los comentarios vertidos contra Xóchitl porque son constitutivos de violencia por razón de género. La Consejera del INE Claudia Zavala ha dicho contundente: tolerancia cero a la violencia contra las mujeres.





Xochitl ejerce su derecho recurriendo a la Ley para invocar justicia; no al psicólogo para obtener resiliencia. Ninguna mujer en la política dude a quién hay que hacerle caso. Aguantar vara, de ninguna manera!





Defensora de derechos humanos