Aguas profundas

Gas LP caro, muy caro

Si bien es cierto que la eliminación del IEPS en gasolinas permitiría reducir el precio de este combustible, también es cierto que otros productos como el Gas LP se han disparado de una manera importante pese a que en él no se cobra este impuesto.

El precio pasó de un 13.19 pesos por kilo a 20.06 pesos, un incremento del 52% y las razones de este aumento son que el invierno en el hemisferio norte, que dispara la demanda en general, y que en Estados Unidos los precursores del Gas LP han tenidos mucha demanda en la industria petroquímica, es decir, han usado al propano y al butano para hacer productos de mayor valor mientras que México mantiene su política de depender de las importaciones de petroquímicos, al igual que de las gasolinas. El caso es que no se ve la hora en que el precio del Gas LP baje e incluso Pemex ya no tiene la fuerza para contrarrestar estos efectos de invierno y la demanda estadounidense, más aún, desde octubre pasado los precios de este producto en sus terminales de almacenamiento se han incrementado de manera importante y no hay forma de evitarlo: somos tomadores del precio de Mont Belvieau, entonces entre la alta demanda, el incremento en el precio del dólar porque se importa en dólares y se vende en pesos y la poca oferta nacional más la ligera recuperación del precio del petróleo el Gas LP no las tiene todas consigo.

¿Quiere pagar menos por su gas? No se puede a menos que lo compre en el mercado negro que recién empieza a nacer. La nueva mafia ya empieza a hacer de las suyas de manera importante en los ductos de Gas LP y en el robo de camiones tanque que están transportando el producto.

El gas está caro y al igual que la gasolina es un tema que no se va a frenar en el corto plazo, de hecho, el techo estimado en el caso de la Ciudad de México y su zona conurbada es de es de 22 pesos por kilo lo que pone a los tanques de 20 kilos en 440 pesos, un aumento de 67% frente al precio del 1 de enero de 2017.

BUZOS

1.-El caso de Oceanografía está prácticamente terminado. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvió no reconocer a Citibanamex como acreedor en la quiebra de la naviera.

Sin embargo, resoluciones anteriores (reconocimiento de adeudo) han sido en contra de otros actores, públicos y privados, como es el caso del SAT y el de Citibanamex.

Ojo, la decisión del tribunal en materia civil es independiente al juicio penal en contra de Amado Yáñez que seguirá adelante pues no ha sido exonerado del fraude del que se le acusa.

2.-Se le acabó el gas a Pemex, en serio. La crisis es tan grave que se tuvo que importar gas etano para poder atender la demanda de los complejos petroquímicos de Cangrejera y Morelos.

El Bow-Guardian trajó 4 mil 800 toneladasde materia prima que antes Pemex de plano qumaba, ojo la producción nacional está destinada al complejo de BraskemIdesa con quien se tiene un contrrato de largo plazo. Se quedó sin gas pues.

mail: lcarriles@la-prensa.com.mx Twitter: @luiscarrujos