Aguas Profundas | Alerta en Pemex

Hace un par de semanas el equipo completo de Pemex Exploración y Producción tuvo que parar bien las orejas y lanzar una alerta a la Dirección General de la petrolera, el caso es que las metas de producción de petróleo en los campos en activo no se ajustaban a lo esperado, consultores privados hicieron una revisión y las expectativas de producción que se tenían podrían incumplirse.

El tema escaló y salió de Pemex, el presidente enfrentó, a su estilo, la realidad: Habló de que se tenían 21 cam- pos muy buenos, pero en efecto, 21 es la meta, 16 están aprobados y hay seis en operación, dos estarían plenos y el resto alcanzaría su madurez productiva en los siguientes meses.

La crisis viene de la caída en la producción en los campos Ku-Maloob-Zaap, Ek Balam, junto con Akal, que entran a su etapa de abandono.

La subdirección de Producción Bloques Sur está en la búsqueda de soluciones porque la declinación es más rápida de lo esperado y porque de los 27 campos maduros al menos 10 van a la etapa de abandono. Por supuesto, Cantarell está incluido en esta línea.

Lo mismo pasa con el sistema de Abkatún-Pol-Chuc que va con una caída importante en la producción. La alerta es porque se podría terminar el año próximo por debajo de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo, una cifra apenas comparable con las logradas en la década de 1980 y una parte de 1990.

El director de Pemex sabe lo urgente que es tomar medidas y el gobierno ahora tiene que ir evaluando sus opciones: seguir metiendo dinero a Pemex sin tener muy claro el por qué o para qué, o revisar qué se puede en el marco legal actual. Recuperar las rondas petroleras y las asociaciones son la manera de corto plazo donde, sin echar a perder sus planes, puede seguir pensando en que Pemex es una palanca de desarrollo. Pero no lo puede hacer sin compañía.

Ya hay una alerta importante, se puede no llegar ni a dos millones de barriles diarios, no hacerle caso equivale a pararse en medio de la avenida, apostando a que el camión que viene de frente, que es la realidad, se va a parar de buenas a primeras.

BUZOS

1. El comisionado de la CRE, Alberto Celestinos, sigue haciendo citas en la Secretaría de Energía a pesar de tener montón de asuntos atorados en su oficina. Uno es que van a frenar los permisos a los gasolineros que no son de Pemex y que modificarían la NOM-016 de diesel de UBA porque Pemex no puede suministrarlo a nivel nacional. Bueno, el caso es que bajo ninguna circunstancia esto es cierto y no está a discusión porque, simplemente, nadie lo ha llevado a ese nivel.

2. La ASEA sigue descabezada pese a que Fluvio Ruiz tiene el VoBo presidencial. Los cambios en Semarnat son lentos y por lo que se sabe, el nombramiento no es del gusto del titular del sector, Víctor Manuel Toledo.

3. KBR sigue sin firmar contrato en Dos Bocas, pese a que se tenía listo antes de las fiestas patrias.

4. Entró en operación el ducto marino Texas-Tuxpan, finalmente el acuerdo entre CFE con IEnova y Transcanadá permite asegurar gas natural importado hasta por dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios.