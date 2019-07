Aguas Profundas | Bartlett, el busca pleitos

Manuel Bartlett, director de CFE, salió a decir que estaban renegociando con las empresas transportistas de gas los contratos firmados en la gestión pasada.

“Tuvimos pláticas con las empresas transportistas que habían firmado contrato con la CFE, en esas pláticas que tuvimos con todas y cada una de ellas en la Dirección General de la CFE, acordaron que estaban dispuestos a iniciar la renegociación de los contratos”. IEnova salió después para aclarar que de ninguna manera estarían renegociando nada, antes, a las 8:38 horas de este martes, el Presidente dijo que se está buscando un acuerdo con las empresas para resolver el problema de los contratos de los gasoductos con la finalidad de cuidar el presupuesto.

Buscar un acuerdo y renegociar un contrato no es, ni de cerca, lo mismo. CFE dice que Fermaca está renegociando, pero lo que nos dicen es que no, se sentaron, hablaron, explicaron, pero no hay renegociación alguna, hasta ahora. Lo que se viene es un encontronazo con EU, Canadá y Francia, seguro.

La US Chamber of Commerce dijo, respecto a las demandas de CFE: “Hay pocos factores más críticos para la inversión y el crecimiento económico que la seguridad jurídica y la previsibilidad promovidas por el respeto al estado de Derecho”.

¿Qué piden los empresarios? Que el gobierno de México reconsidere la decisión y cumpla con el compromiso presidencial asumido en el 11o Diálogo con CEOs, de respetar los contratos existentes. Bartlett se equivocó, lo sabe, y ahora busca arreglar su desastre.

BUZOS

1.- ¿Grupo R la primera que está perforando en la 4T? Pues sí, pese a los malos augurios, Grupo R, un conglomerado de empresas 100 por ciento mexicano con 60 años en la industria petrolera, inició el pasado 1 de julio la perforación del pozo marino Xikín-32, primero de los 16 campos marinos que Pemex desarrollará para incrementar la producción petrolera nacional. Grupo R es la primera empresa en iniciar trabajos de perforación en el programa impulsado por la administración a cargo de Octavio Romero Oropeza. Para ello, Grupo R trajo desde Singapur la plataforma auto-elevable de perforación Cantarell IV, la más nueva de su flota, y una de las más modernas en el mundo y que arribó a México el 20 de abril e inició operaciones de perforación a las 0:00 horas del 1 de julio. Grupo R tiene experiencia en mar y tierra, con pozos exploratorios y de desarrollo, en aguas someras, profundas y ultraprofundas y, hasta ahora, es quien más pozos marinos exploratorios perforó para Pemex bajo la modalidad de servicios integrales. El actual contrato tiene una vigencia hasta marzo de 2021.

2.-No sabemos a ciencia cierta cuántos son los que se presentan como los promotores de negocios con Pemex, pero hoy tenemos al menos otros dos nombres de personajes que en algún momento se nombraron intermediarios de Octavio Romero Oropeza: uno de ellos es Máximo Moscoso, delegado de la Profeco en Tabasco, y ahora trabaja para la Presidencia; y el otro es un expresidente municipal de Teapa, cuyo nombre es Luis Deyá. Ojo, estos son más fifís, las reuniones son en Plaza Antara, en Polanco. Por cierto, tengan cuidado, no todo lo que relumbra es oro.