Aguas profundas | Dilemas petroleros

El futuro de la política energética de México se ha encaminado a construir una refinería en una plazo imposible, quemar combustóleo y quemar carbón, dejar de lado las subastas eléctricas pese a conseguirse los precios más bajos del mundo, sobreexplotar yacimientos, frenar exploración privada y revisar contratos con los privados.

Como colofón quieren desaprovechar que estamos pegados al mercado de gas natural más barato del mundo que es mucho más barato que el carbón o el combustóleo.

Y a pesar de eso lo que quieren es dejar de producir electricidad con gas en plantas de ciclo combinado. Increíble.

El gobierno cometió errores enormes como querer que Chicontepec llegara a 800 mil barriles diarios en 2012 y no se llegó ni a 50 mil y luego, en el análisis que hace el nuevo gobierno olvidan la crisis petrolera, cuando el barril pasó de 100 dólares en agosto de 2014 a menos de 25 en enero de 2016. En serio ¿Nadie oye las alarmas? Buzos.

1.- La noticia que hay que darle es doble, más pilón, y dibuja de cuerpo entero lo que está ocurriendo en el nuevo gobierno federal. Resulta que en febrero próximo es cuando se supone se muda a Villahermosa, Tabasco, la Secretaría de Energía y hasta ahora lo que se sabe es que la refinería será su prioridad, nada más.

Pero, y es la segunda noticia, estas semanas Rocío Nahle ha estado peleando con todo para conseguir dinero ¿Y con quién creen que ya se agarró? Pues sí, se ha estado peleando el presupuesto con la Secretaría de Hacienda, de Carlos Urzúa, y de hecho ya se enojó con él porque no le dieron todo lo que quería, aunque se supone que se tenía el compromiso de parte del subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel.

Rocío estuvo en una reunión con empresarios y ahí tuvo que reconocer que las importaciones se mantienen, pues reconoce que sería contraproducente cerrar la frontera al gas natural, principalmente.

2.- Atención con la feria Solar Power MEXICO que traerá empresas líderes internacionales de China, Estados Unidos y Europa, entre el 19 y el 21 de marzo del 2019. Los aliados estratégicos de la feria son: Josche Muth, Coordinador, Alianza Energética entre México y Alemania; Joscha Rosenbusch, Asesor Principal, DKTI - Programa de Energía Solar a Gran Escala en México, GIZ – Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México).

¿Quién va a estar? Bueno, son casi 50 empresas como ABB Mexico, Canadian Solar, Jinko Solar México, Trina Solar MBU, AE Solar, Hanwaha Q Cells,Sunpower, Ingeteam Power Technology, Fronius México y Sungrow.

3.- Detrás de la venta por 500 millones de Sierra Oil- &Gas hay temas interesantes que ver. Por ejemplo, la empresa alemana Deutsche Erdoel AG (DEA AG) tiene en su panza a un fondo enorme llamado Letterone, del ruso Mikhail Fridman. Este fondo se suma a la presencia, desde junio de 2015, de BlackRock en la empresa mexicana. Por cierto, Bloomberg reportó la operación con un sugerente título: Oligarch´s Oil Deals Gives Green Light to Drill in Mexico ¿Por qué? Bueno, la riqueza de Fridman está calculada en 14 mil millones de dólares, no por nada está siendo investigado en Estados Unidos.