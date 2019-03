Aguas Profundas | Dos Bocas, no están los mejores

Las empresas invitadas para construir la refinería son muy buenas, pero no son las mejores: el consorcio Bechtel-Techint; el consorcio Worley Parsons-Jacobs; Technip de Francia y KBR (Kellogg Brown & Root) -que no es más que Halliburton haciendo refinerías- son sólo una parte de los interesados en un proyecto de entre ocho mil y 12 mil millones de dólares.

KBR es la antítesis del gobierno lopezobradorista, su dueño es Halliburton que tiene como su negocio principal exploración y producción de petróleo y en México su historial es malo.

Halliburton tuvo como “consejero informal” a Adrián Lajous Vargas, el artífice del desmembramiento de Pemex en la década de 1990, creador de PMI -un vehículo financiero para operar en paraísos fiscales- y padre de Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad de la CDMX.

Hace unos tres años dejaron botados los campos maduros de Poza Rica y la Huasteca Potosina; vinieron a manosear y se fueron, no se comprometen.

De Bechtel se dicen varias cosas: sí, en efecto, hizo una refinería enorme en India, pero no tardó tres años, fueron 10 y en México, en el gobierno de Ernesto Zedillo quedaron a deber en la modernización de Cantarell, de hecho, fueron los técnicos y trabajadores de Pemex quienes arreglaron su desastre.

¿Quiénes faltaron?

ICA Fluor; Saipem, Avanzia, Grupo TR o Técnicas Reunidas; por supuesto las japonesas Toyo Engineering, Mitsui, Chiyoda Corporation; o las coreanas que además tienen refinerías como es el caso de GS Engineering, Samsung Engineering y hasta la demandada SK Engineering.

Falta, por supuesto, la china Sinopec y la firma italiana Tecnimont. Dice la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, que hicieron un estudio ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿quiénes hicieron el estudio? ¿Sobre qué preguntaron si no se hizo una consulta al respecto, si la academia no emitió su opinión, si ni las empresas recibieron cuestionarios, si el estudio que se supone está en manos del Instituto Mexicano del Petróleo no está terminado y, de hecho, hubo una contradicción entre los dos directores que tuvo en los primeros 100 días de gobierno?

El plan de la refinería de Dos Bocas está mal ejecutado y mal comunicado: los ingenieros de Pemex ya saben, lo saben bien, que en tres años no va a quedar acorde con los planes y tendencias actuales para operación, construcción y mantenimiento: en India fueron 10 años, con condiciones laborales distintas y diferentes a las que tenemos aquí.

BUZOS:

1.- Don Celes, le dicen al encargado del proyecto de Dos Bocas, bueno, ahora que anda tan tirante la situación resulta que él podría ser el encargado de suavizar las cosas, no hay que olvidar que él es una pieza fundamental en el equipo de Carlos Romero Deschamps que fue quien lo regresó a trabajar a Pemex en la época de Felipe Calderón y lo conectó ahora con el equipo de Rocío Nahle que sigue en guerra con el director de Pemex, Octavio Romero.

2.- ¿Se acuerda de Juan Carlos Zepeda, el que era presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Bueno, pues en la ceremonia oficial del 18 de marzo en Tula estuvo muy paradito y muy calladito en el staff de la Sener. Ni pío dijo.

3.-Hay un rumor de que René Puerto Rovira, subdirector de Servicios a la Explotación, tiene un conflicto de interés, bueno, pues el funcionario no sólo cuenta con la confianza de los altos mandos, sino que está dispuesto a que revisen con lupa su actuación para demostrar que su trabajo es en favor de Pemex.