Aguas Profundas | Dos Bocas, proyecto Stand Alone

Pemex, al final del día, justificó los costos exactos del proyecto Refinería Dos Bocas y no se mueven de sus cacareados ocho mil 134.6 millones de dólares que no incluyen escalación, contingencias, administración, impuestos, y delimitan la inversión a plantas de proceso y almacenamiento de productos intermedios, no meten el valor de la tierra, ya que es propiedad federal.

Ese cálculo lo elaboró mediante el sistema Aspen Capital Cost Estimator, en dólares americanos a mayo, y corresponde a un estimado Clase V, +50 por ciento por encima del valor calculado y -30 por ciento por debajo del valor calculado.

Incluye: preparación de sitio, barda perimetral, desmonte, despalme, mejoramiento de suelos, terracerías y conformación de plataformas, urbanización y residencia de obra.

Plantas de proceso, servicios auxiliares e integración, construcción, ingeniería y procura de 17 plantas de proceso, almacenamiento (mínimo requerimiento), mezclado en línea y manejo de productos, servicios auxiliares, integración de plantas y edificios de procesos para soporte, operación y mantenimiento de equipos.

Es un proyecto “stand alone” que no considera obras externas para operación y logística de la nueva refinería como son: acceso exterior, puente vehicular en entronque, protección marginal, muelle, ductos (oleoducto, poliducto, gasoducto y acueducto), suministro de agua potable, planta de tratamiento de aguas negras (PTAN), acometida eléctrica, vía de ferrocarril exterior, terminal de almacenamiento y reparto, estación de distribución, acometida para suministro electricidad de respaldo y cogeneración para suministro de electricidad, vapor y agua desmineralizada.

Toda esta infraestructura y servicios le tocan a SCT, Conagua, CFE y a otras empresas como Pemex Logística y Pemex Exploración y Producción para el suministro del crudo.

BUZOS

1. Mexicali redujo en dos semanas 15.11 por ciento la cantidad de Partículas de Materia (PM10) que flotaban en el aire, gracias a la tecnología patentada por el mexicano Víctor Celorio y director de Pulmón Urbano, organización civil sin fines de lucro.

Usando Pulmones Cinéticos limpian el aire urbano por medio de la separación y recolecta de las PM que flotan en el cielo y que una vez inhaladas afectan el corazón y los pulmones.

2. El país tiene la capacidad de crecer 550 por ciento en la generación de energía solar en los próximos cuatro años, así, en caso de tocar las puertas correctas, para 2023 se concretarían aproximadamente 650 mil contratos, estimó la Asociación Nacional de Energía Solar (Asolmex). Es por ello que acciones como las impulsadas por empresarios como Alejandro Gómez Casso son de gran envergadura para el sector, pues desde hace 10 años comenzó la instalación de sistemas fotovoltaicos “TIER 1”, los cuales están equipados con las células solares más duraderas del mercado, factor clave para evitar la expulsión de miles de toneladas de gas de efecto invernadero.

3. ¿Cuál es la empresa transportista que la FGR investiga por contrabando de combustibles, mismos que entran por Matamoros y se venden en Querétaro sin pagar IVA e IEPS?