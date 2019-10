Aguas Profundas | Empleos en riesgo

La falta de pago a proveedores de Pemex no sólo pone en riesgo a las empresas que han estado trabajado en los proyectos de la petrolera, sino los empleos que se han generado alrededor de las mismas. Estamos hablando de al menos unos 12 mil empleos nuevos distribuidos entre todas las prestadoras de servicios. Más aún, la meta que se esperaba alcanzar en el alicaído sector petrolero era de 21 mil empleos nuevos hacia finales de año.

La verdad es que no se ve la manera en que se pueda alcanzar la cifra, los trabajadores de estas empresas petroleras están sufriendo las consecuencias de que Pemex decidió no pagar nada de lo correspondiente a los servicios prestados.

La crisis más fuerte está en el área de Pemex Exploración y Producción.

Ahí, los cuatro estados que tendrán problemas de empleo son Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco, que es donde Pemex se comprometió a iniciar la recuperación y puso en marcha proyectos, pero estos no han sido solventados económicamente.

El listado de adeudos de Pemex es muy grande y lo mismo incluye a empresas que tienen muchos años operando con Pemex y son internacionales como Halliburton, Baker Hughes y Dowell Schlumberger o Shell Exploración que a las compañías más pequeñas como Perforadora Oro Negro, Global Drilling Fluids, Naviera Armamex o Azteca Construcciones Industriales.

La sombra del desempleo en un área que recién se empezaba a recuperar y que tiene, en este momento, un buen precio de referencia – el promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación anda arriba de los 50 dólares por barril en el año- y mucha atención de parte del gobierno crece conforme pasan los meses y empiezan a fallar los pagos.

Las empresas no están en capacidad de enfrentar su operación si Pemex no paga lo que debe ya a proveedores. Ojo, hay empresas como Typhoon Offshore SAPI, que dirige Benjamín Salinas y que es parte de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, que son muy cercanos a la 4T, bueno, pues con todo y eso se les deben unos mil 800 millones de pesos.

BUZOS

1. Giorgio Simone Oneda, representante legal de Impulsora de Productos Sustentables o IPS Fuel mandó una carta a esta columna, donde explica que la empresa no es de reciente creación, sino que tienen años operando, que la expresión “no tienen llenadero” busca obstaculizar su actual etapa de expansión y que están a favor de la libre competencia; que no tienen pleito con Valero Energy y no tienen forma de compararse con una empresa de ese tamaño.

2. Lo que se dice en el sector es que Valero Energy puso en pausa muchas de sus operaciones comerciales en México cuando en el sector de logística de combustibles y carburantes le pidieron precios por debajo del precio del mercado.

3. La CNH aprobó el plan de desarrollo del campo Suuk, uno de los 20 proyectos estratégicos de Pemex para incrementar su producción, con este ya son 17 planes de desarrollo aprobados y se espera una inversión de 710 millones de dólares que incluye actividades de abandono, gasto de operación -207 millones de dólares- y otros egresos por 23 millones de dólares.