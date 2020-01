Aguas profundas | Encuerar a Pemex

Llega la primera demanda contra Pemex y, con ella, una lluvia de revisiones que podrían culminar en la degradación de la empresa, esta es la historia:

Si Pemex en cualquiera de sus formaciones de negocios necesita a una empresa esta es Schlumberger, que además es uno de sus proveedores más confiables y de sus contratistas consentidos.

Ahora, con la crisis de pagos que inició el año pasado para intentar mantener el balance de financiero de la empresa estatal, es la primera en reclamar vía judicial los adeudos.

Hasta donde nos cuentan dentro de la compañía, Schlumberger intentó buscar una reunión de alto nivel para arreglar el asunto de los pagos pendientes, le dieron largas al asunto y ahora mejor se fueron a los tribunales de Nueva York a buscar lo que les deben y el asunto es el siguiente: los trabajos están hechos y las facturas entregadas, pero además al parecer hubo promotores que buscaron negociar, por fuera, los pagos. Gente que asumía estar bien conectada y que podría lograr el pago de las facturas pendientes.

Más allá de eso, se dice que la Dirección General de Pemex, a cargo de Octavio Romero Oropeza, sabe de estos intermediarios y los ha desconocido de inmediato. El tema se ha discutido ya en varias sesiones del Consejo de Administración, porque ya es urgente que se tomen decisiones al respecto.

En una de sus sesiones, un consejero de Pemex, funcionario de primer nivel de la petrolera y muy cercano al director general, sugirió incluso que, para no incrementar la deuda, conseguir las metas de producción impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y mantener el balance financiero se les pidiera a los proveedores continuar trabajando sin paga y sin factura y que en enero se sentaran a hacer cuentas para ponerse al día. Más allá de lo ilógico de la propuesta, se le tuvo que hacer notar que eso es ilegal, que no se pueden pedir trabajos sin factura o sin contrato.

Por decisiones así es que hoy ya sea tiene a la vista una demanda en Estados Unidos que va a provocar una revisión total de la manera de hacer negocios en Pemex con la 4T, van a tener que poner a disposición de las autoridades de Estados Unidos los estados financieros de Pemex, de sus cuentas por cobrar y de su plan de negocios. Van a encuerar a Pemex y tendrán que explicar por qué no pagan sus deudas si hay contratos y fechas de pago preestablecidas.

Ojo, este es el camino que pueden usar muchos proveedores extranjeros, sabemos qué hay al menos otros dos considerando hacer lo mismo.

Finalmente, vale la pena señalarlo, el dinero salió de la SHCP y no se pagó en Pemex, la responsabilidad señala a Marcos Herrería, director de Administración y Servicios, y a Alberto Velázquez, director de Finanzas, como responsables de los manejos del recurso que insisten en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene Pemex en su bolsa, pero si no lo ha pagado es porque no ha querido.

Más aún, el pleito con los contralores que siguen revisando contratos no termina.

Entonces, el dinero se queda en caja sólo para simular que no hay problemas, aunque la bola de nieve sigue creciendo.