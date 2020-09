Les contamos rápido, hay al menos cuatro empresas de gran calado que ya fueron a Nueva York a hablar de las posibilidades legales de enfrentar a Pemex en los juzgados con demandas muy, pero en serio, muy importantes por adeudos que se tienen pendientes de trabajos hechos y no reconocidos por la petrolera.





Estamos hablando de cerca de 50 mil millones de pesos los que están en juego y que fiscalmente no pueden reclamarse porque ni siquiera la petrolera les ha podido emitir una factura.





El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, no tiene empacho en decirlo: todo el dinero de la petrolera se lo han entregado a la Secretaría de Energía y su titular, Rocío Nahle, es la responsable directa de su manejo, ella es causante de que no haya dinero para pagarle a nadie porque los recursos, limitados cada vez más, se dedican exclusivamente a la refinería de Dos Bocas porque allá no puede haber fallas.





No hay dinero para nada más, lo dice entre su círculo cercano. Se podrá pagar algo en septiembre, lo más urgente; pero el grueso de los proveedores y contratistas se van hasta el primer trimestre del 2021, si bien les va. Lo que les podemos ratificar es que todos ellos tendrán que hacer un descuento en sus contratos de 10%, eso sin contar con que habrá quienes busquen caminos cortos y entonces será más costoso recuperar lo gastado.





El director de Administración, Marcos Herrería, de plano ya no da la cara con las empresas, no toma llamadas, no atiende reuniones y sólo atiende las necesidades del Consejo de Administración porque no tiene de otra. Dentro de Pemex lo tienen muy visto, sólo algunos de sus más fieles son atendidos, pero incluso a ellos les ha comenzado a cambiar la suerte.





La Codificación de Pagos y Descuentos se abre sólo para momentos específicos y el rumor que hay en el corporativo es que ya hay halcones pagados por las empresas para avisar cuando el sistema está en operación. Sí, una situación desesperada genera medidas desesperadas.





Ojo, hay sectores en donde los pagos se mantienen sin cambios y se trabaja contra el tiempo. Los proveedores mexicanos ya comienzan a sentir el estrés de la falta de pago y el financiamiento forzado hacia Pemex, es imposible que se pueda mantener este ritmo sobre todo si las metas que se tienen para el siguiente año son las planteadas por la SHCP que busca llegar a 2 millones de barriles de producción si se tiene una base de 1.8 millones de barriles y dejar de exportar 300 mil barriles diarios de crudo.





Buzos

1.- Grupo Cotemar concluyó la fabricación e instalación del jacket y plataforma Yaxché-C para Pemex Exploración y Producción. Fabricados en Tampico, en 209 días con más de 640 trabajadores¡todos los componentes salieron del patio de fabricación en una embarcación para ser llevados a la Bahía de Campeche para su respectiva instalación. Heerema Marine Contractor fue quien la instaló.





2.-La dirección de Capital Humano de Marinsa les envió un comunicado a sus trabajadores para comunicarles que están haciendo un esfuerzo extraordinario en la cobranza -a Pemex- para poder subsanar el pago de la nómina. De nueva cuenta se han quedado sin dinero.