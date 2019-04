Aguas Profundas | La CRE de la 4T

“No sé quién es más burro, si los perfiles o los senadores”, síntesis escrita en oro por Edmundo Sánchez, aspirante a comisionado de la CRE y que se negó a responder las preguntas de los legisladores de la Comisión de Energía “porque no me gusta perder el tiempo”, según dijo, provocando la rechifla y un bonito gesto de “¿Qué me ven?”. En serio.

Más allá de que se rechacen las ternas y el presidente AMLO imponga sus comisionados a modo, o que los senadores hagan lo más razonable que es elegir uno y poner en marcha a la CRE para obligar al Poder Ejecutivo a mandar nuevas ternas, lo que se vio el lunes fue un ejercicio de revancha después de que fueron exhibidos como incapaces la primera vez, el candidato Jorge Amaya, el mismo que confundió un celular con un CEL, y no pudo contestar lo básico a pesar de sus acordeones.

Ahora un par estuvo mejor, pero hay joyas como la de Paola Elizabeth López Chávez que primero regañó a la senadora Xóchitl Gálvez y luego, en la contrarréplica, se le hizo notar su error, Diario Oficial de la Federación en mano, lo que provocó un pintoresco berrinche de la candidata.

Y bueno, para terminar, lo que hizo Norma Leticia Campos –la más simpática- que fue a decir que, de ser necesario, hay que destruir el medio ambiente, y amenazando con daño moral a Xóchitl Gálvez. ¡En serio! Lo dijo, y sólo hay que ver la grabación del Canal del Congreso.

En resumen, lo que vimos en la comparecencia fue a 12 personajes que podrían ser subsecretarios de Hidrocarburos o gerentes de refinación o incluso titulares de Pemex, pero ninguno está interesado en saber de qué se trata la chamba de la CRE, que su apuesta es que AMLO los designe a dedazo y lo que quieren es una revisión del pasado en temas, por ejemplo, donde este regulador poco o nada tiene que hacer. Si AMLO decide hacer lo que su dedito diga lo que vamos a ver es una enorme ola de amparos contra actos del regulador. Eso es un hecho.

BUZOS

1.-La guerra contra el mercado negro de combustibles está lejos de terminarse. En el sexenio pasado se localizaron en total 43 mil 800 tomas clandestinas, pero en este sexenio ya se pasó de 738 a cuatro mil 800 mensuales dicen en Pemex.

En 2018, Pemex perdió 70 mil millones de pesos, de ese monto, 13 mil millones de pesos son de gas LP, el resto es gasolina y diesel, eso significa 650 mil toneladas al año, igual al consumo de un mes.

2.-A quien van a tener que correr de la Sener por andan mandando tuitazos es a Mary Vazquez, exCEO de Marvaz Comunicación Estratégica, y que está trabajando en Comunicación Social de la dependencia. Nos dicen que se ha equivocado varias veces y eso ya no le gusta a Rocío Nahle.

3.-No se vaya con la finta. Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial, fue al que le tocó firmar los contratos con Odebrecht, no negociarlos. No se vaya con la finta.

4.-Por cierto, no es oficial la salida de los consejeros independientes Octavio Pastrana, Carlos Elizondo Mayer- Serra y Teresa Fernández Labardini, pero en los hechos están fuera de Pemex porque están en contra de que les impongan topes salariales a sus trabajos y que las decisiones sobre la refinería se tomen en la Sener y no en Pemex.