A todo mundo se le hizo raro ver a la titular de la Secretaría de Energía por todo el mundo visitando a los proveedores de la refinería de Dos Bocas, una chamba que sabemos es de Pemex, no de Rocío Nahle, cabeza de sector que sólo fue a ver piezas a medio terminar y a reunirse, de la nada, con la gente encargada de trabajar las piezas de la refinería.

Fue raro ver también ver a la Secretaría de Energía metida en labores de convencimiento de que todo va bien con medios locales e incluso una televisora fue invitada. La razón es simple: se quedaron sin dinero y el adeudo con los proveedores de la refinería era de 12 mil millones de pesos que se les adeudan desde los meses de junio y julio.

Les dejaron de pagar porque la Secretaría de Hacienda les dejó de dar dinero en ese bimestre derivado de las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno federal y eso provocó los retrasos en los pagos a las empresas, la explicación ofrecida por Nahle incluyó temas relacionados con el manejo del presupuesto que se les va a destinar el año próximo, la ministración de los recursos que faltan y, por supuesto, el compromiso de que no habrá más retrasos en los pagos.

La titular de la Sener se comprometió a que en esta misma semana Pemex les deberá de pagar al menos 6 mil millones de pesos del dinero que se le debe y la siguiente semana se aplicará el resto. El compromiso del gobierno federal es mantenerse al día con estos pagos, sin embargo, según les explica la titular del ramo, hay un problema de liquidez del gobierno federal que se estará subsanando en las siguientes semanas.

Los atrasos en los pagos fueron un tema que se discutió entre la Sener y la SHCP porque desde mayo se presentaron pequeños lapsos donde los pagos no caían a tiempo, hay que recordar que si bien quien paga a los proveedores de la refinería es Pemex, la petrolera sólo ve pasar esos recursos, no los puede tocar porque están etiquetados y Pemex decidió que no va a destinar dinero de su presupuesto para pagar la refinería, según nos cuentan.

Buzos

1.- En beneficio de México, de Pemex, de los operadores del sector del Gas LP y de los propios consumidores hay que explicar lo siguiente: La Ley de Pemex es reglamentaria del 25 constitucional y Pemex como Empresa Productiva del Estado tiene el mandato de generar valor y rentabilidad, luego entonces la política pública y la gestión y fin del Gas Bienestar plantean una cuestión de inconstitucionalidad que debiera ser analizada jurisdiccionalmente y la COFECE, por su parte, debiera instar una controversia constitucional como regulador de la competitividad.

2.-Hay cinco empresas que en Iztapalapa venden Gas LP más barato que Gas Bienestar: Figra Gas, Regio Gas, Unigas, GG Gas y dos que están en el mismo precio, Silza y Gas Chapultepec.

3.- Lo que no debe pasar inadvertido es que esos permisos de Pemex los aprobó la CRE antes de los 90 días de Ley mientras que a todos los demás regulados los tardan de uno a dos años en aprobar o de plano lo niegan. Solamente trámites de altas y bajas de unidades de transporte y reparto de Gas LP debe haber más de 5 mil pendientes de resolución en la CRE. Pero eso si, a los de Pemex se los dieron en “fast track”.