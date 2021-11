Se le conoce en la Torre de Marina Nacional como ”La Danhos “. Atenta a las actividades del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, no falta a ninguna reunión de trabajo y de hecho preside varias. Se le adjudican muchas cosas, unas creíbles, otras no tanto; por ejemplo, la rebelión de la administración para votar en el Consejo de Administración. Nunca el director ha votado. Siempre ha sido poderoso quien se sienta en esa silla, pero no le corresponden esas tareas.

Fue hasta ahora, con la 4T, que pretendieron hacerlo y chocaron durísimo apenas iniciada la administración con la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle.”La Danhos“ fue promotora de ello y fue una batalla que perdió.

Se llama Elvira Daniel Kabbaz y es parte indudable del triunvirato que en este momento dirige, administra y negocia Pemex. No tiene cargo, pero los proyectos pasan por sus manos antes de llegar a las del director general o a las del de Administración, Marcos Herrería Alamina, que conoce a Romero Oropeza de su paso por el Gobierno capitalino.

Hasta ahora, con ellos, trabaja sin problema y a ese grupo se le suma, en segundo nivel, el director de Finanzas, Alberto Velázquez García, herencia del primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se mantuvo con Arturo Herrera –que no tuvo equipo para sustituirlo- y va de salida con Rogelio Ramírez de la O.

En fin, ”La Danhos “ ya tuvo varias crisis con el director, diferencias que la han puesto al borde de la salida, según cuentan, en una de ellas la solución se iba a solventar con el apoyo de la SRE, Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma, ya embajador en Estados Unidos: ella sería cónsul de México en el norte, al final hubo un arreglo y se quedó.

Hoy es una pieza importante en la carrera política del director que incluye que se convierta en gobernador de Tabasco. Sin duda tiene todo el apoyo del presidente y seguramente la simpatía de Mario Delgado, líder de Morena. Pero la plaza es de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que tiene sus propias piezas para mantenerse casi como en un maximato. Además Romero Oropeza ya perdió dos veces en Tabasco.

Buzos

1.- ¿Se acuerdan de Erik Legorreta, presidente de la AMIPE y gran amigo de Froylán Gracia García, mano izquierda de Emilio Lozoya cuando era director de Pemex? Bueno, pues su empresa CSI reapareció en Tijuana para hacer los estudios y el proyecto ejecutivo del viaducto elevado aeropuerto El Soler con un costo de 209 millones de pesos. El gobierno de Baja California, entonces en manos de Jaime Bonilla, le quedó a deber más de 20 millones de pesos y ahora la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila, deberá pagar al constructor y ex petrolero que, nos dicen, no aparece por ningún lado.

2.- La CFE asignó al consorcio conformado por Andritz, Generadores Mexicanos, Hydroproyect y Sistemas de Energía Internacional la modernización de 9 hidroeléctricas por 893 millones de dólares, y nadie los conoce en la industria. También a TSK les dio dos ciclos combinados grandes y lo mismo, quiénes son.

3.- Los 15 años del Congreso Mexicano del Petróleo son los peores. No hubo nada que valiera la pena, lo más relevante fue que Tabasco será la siguiente sede y que los pocos empresarios asistentes no pudieron ver ni al director de Pemex o a la titular de la Sener.