Aguas profundas | La escenografía de Dos Bocas

La realidad alcanzó a la refinería de Dos Bocas, la última visita que hizo el presidente provocó que le montaran un escenario que fue muy publicitado por todos los medios. Lo malo es que al intentar presumir los avances que se supone tienen en realidad lo que hicieron fue encuerar el avance real de las obras.

De entrada, el costo: originalmente se tuvo un proyecto de 8 mil millones de dólares, con los primeros ajustes se pasó a 12 mil millones y ahora ya se habla de hacer otros para alcanzar los 14 mil, si las cosas continúan con el ritmo actual la posibilidad de que se alcancen los 16 mil millones antes de que acabe el año son muy altas.

En Pemex, muy al principio, decían que eran 8 mil en esta administración y 8 mil en la que sigue, y sí, ahora eso puede pasar.

Dos Bocas es una instalación que construye la Secretaría de Energía y que será de Pemex TRI hasta que sea entregada, los asesores reales de Rocío Nahle son funcionarios y especialistas de la petrolera con experiencia en proyectos de reconfiguración y ellos saben que no hay manera para que estén listos en julio de 2024, la refinería no. A la mejor otras áreas, pero no producción.

La refinería no puede funcionar por partes, necesita estar completa para poder iniciar las pruebas. Sí pueden echar a andar, por ejemplo, todo el tema de logística y almacenamiento, mientras se tengan los caminos terminados y el puerto esté en condiciones de operar.

El presidente, dicen, se fue satisfecho y muy engañado de la visita; en términos de ingeniería la construcción de la refinería está verde, muy verde. Por ejemplo, entre las cosas que se le presumieron estaba el reactor de la coquizadora que ya tenía varias semanas en el puerto, embodegado.

Y estaban a la espera de que se realizara la visita presidencial para moverlo al sitio y de esa manera impresionarlo, lo que lograron. El asunto es que ese reactor, que quedó a la intemperie, es muy delicado y deben ser muy cuidadosos en su manejo, sus piezas se rompen fácil. Eso lo saben en Pemex, pero a la gente de la Sener no le importó, querían show.

¿Qué más mostraron? Pues edificios vacíos en donde ni siquiera hay luz, vimos también racks de tuberías, pero sin plantas; al parecer hay tres calles interiores asfaltadas y el resto es terracería.

Está pendiente la fabricación de los 11 enfriadores de los sistemas de lubricación de los compresores. Ojo: se perdieron en el mar en diciembre y se tienen que volver a traer de nuevo de la misma forma. Son responsabilidad de Samsung Engineering y la decisión la tomarán los contratistas, los equipos deben estar listos entre julio y agosto. El equipo tarda en colocarse unos tres meses y otros tres de arranque más el accidente de diciembre, eso pone un retraso mínimo de seis a ocho meses.

En suma, solo han puesto racks y soportes, no hay ninguna planta puesta, la torre separadora sigue tirada y no se han terminado las cimentaciones, y ya hay problemas con las que se han hecho porque no son uniformes. Faltan los drenajes de agua y de aceite que es infraestructura básica.

Una refinería muy verde, demasiado, no va a estar lista como dicen en el 2024. Van a inaugurar los edificios civiles, las calles y los almacenamientos. La refinería no.

Buzos

1.- No se vaya con la finta, la titular de la Sener, Rocío Nahle, tiene al ingeniero Antonio Serna como su asesor en la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero en realidad es honorario. No lo busquen, no tiene capacidad para apoyar contratistas, conste. Están advertidos.