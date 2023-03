Aguas profundas | Los jeques contratistas

Los nuevos contratistas petroleros en el sur del país están creando una nueva clase empresarial que, de entrada, elimina a las compañías tradicionales y luego genera un ecosistema en donde afloran actividades ilegales como la trata que involucra a mujeres, menores y migrantes.

Nos dicen que es el dinero derivado de la actividad petrolera lo que inició y lo que se podría convertir en unos años en una nueva crisis, diferente, nunca antes vista, porque los nuevos jeques petroleros mueven demasiado dinero en la zona.

La encargada de la Fiscalía para el Combate en la trata de personas en el estado de Tabasco, Floridalma Flores Maldonado, dice que Huimanguillo, Centla y Paraíso son las “zonas de alerta” en materia de trata de personas y se mantienen abiertas las investigaciones para poder aprehender a quienes cometen este delito.

Todos estos problemas, nos dicen, están relacionados con empleados, de todos los niveles, de los contratistas que están operando en los pozos en tierra o que llegaron a trabajar en la refinería de Dos Bocas. Sólo las denuncias en Tabasco por el delito de violación crecieron 10% al pasar de 330 en 2021 a 363 en 2022 y, nos explican las autoridades, muchos de los involucrados son trabajadores o extrabajadores relacionados con actividades petroleras.

Las carpetas de investigación que se tienen en la Fiscalía en muchos casos terminan en callejones sin salida, los nuevos petroleros privados o que son parte del sindicato son contactados por las redes de los tratantes que lo mismo mueven a una migrante que llega al estado o a una indígena que salió de su pueblo a buscar ser trabajadora del hogar. Lo terrible del asunto es que, oficialmente, en 2021 se abrieron dos carpetas de investigación por trata de personas y en 2022 otras dos y ya.

La mayoría no denuncia por miedo y la lentitud de la autoridad al hacer la investigación ya que existe una cadena de corrupción porque los tratantes son parte de la delincuencia organizada o son libres, pero en todo caso generan desconfianza.

No sólo están levantando mujeres en la zona rural, también en las ciudades de la frontera sur y luego las mueven a las zonas petroleras. Los reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalan que las jóvenes eran contactadas a través de las redes sociales, enganchadas y llevadas a los antros.

El problema es que esta situación se considera como de casos aislados. No se alerta a la población en general y con la llegada de las empresas petroleras el perfil está cambiando, ahora la comunidad estudiantil es atraída por estos grupos con falsas ofertas de trabajo.

Hasta ahora los esfuerzos para visibilizar esta creciente red de redes de trata no han contado con suerte, las fiscalías necesitan las denuncias, pero éstas no llegan porque los afectados no las hacen.

Buzos

1.- Durante febrero Pemex produjo más gas natural, 4 mil 907 millones de pies cúbicos diarios, un crecimiento anual de 7.3% frente al mismo mes de 2022. Si bien la estrategia de alcanzar la soberanía energética se centró en producir gasolina, el gas natural es más importante porque al cierre de 2022 más del 70% consumido proviene es importado y es clave para muchas industrias. El crecimiento en su producción es buena noticia si logran mantener e incrementar la tendencia.

2.- Nos dicen que con la llegada del ingeniero Luis Quintero como subgerente de Procesos llegó también la decisión de que el tecnólogo de la coquizadora de Dos Bocas sea Bechtel y que se haga en Salina Cruz, lo raro es que todas las coquizadoras del sistema son Foster Wheeler