Aguas Profundas | Los pendientes en energía

Se supone que en la siguiente semana se dará a conocer el plan que se tiene para Pemex y la CFE. Se supone, también, que habrá buenas noticias para las empresas, no así para los consumidores. Por ejemplo, en el ánimo de la Secretaría de Energía está el que se puede bajar el precio de la gasolina por medio de la competencia entre diferentes marcas, pero no se hará por medio de la desaparición o reducción del IEPS que se le cobra al cliente final, es decir, se seguirá pagando gasolina cara.

Los empresarios petroleros se acercaron a Pemex para saber los cómos del plan de salvación, se dice que le van a meter dinero y liberarán más recursos vía menos pago de impuestos y derechos, pero aún falta saber de dónde saldrán esos recursos que se le destinarán a Pemex y no al Estado.

Por cierto, los contratistas en activo aún no han cobrado nada o muy poco de 2018.

En CFE pasaron cosas increíblemente malas y la posibilidad de que en verano entremos en una emergencia por la falta de infraestructura es alta.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) pidió a la CFE cuatro acciones de corto plazo para evitar desabasto:

Destrabar conflictos sociales en ductos terminados y sin operar, mejorar su mantenimiento, reiniciar subastas para obtener nueva capacidad de energía y reforzar la transmisión y distribución de la energía.

De hecho, la cancelación que hizo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la cuarta subasta le pega directamente al margen de reserva de energía, es decir, la decisión del director de la CFE, Manuel Bartlett, de reducir la capacidad instalada disponible pone en riesgo a los altos consumidores de energía.

Sin electricidad habrá apagones porque en este momento no hay agua en las presas para generar con hidroeléctricas, los ductos de gas terminados no están operando y las centrales que usan carbón o combustóleo no se pueden meter todo el tiempo al sistema.

Es pues un gran lío el que se viene y no es sólo este verano el que se puede ver afectado, sino el resto del año.

BUZOS

1. Miguel Ángel Maciel Torres será el nuevo director de Pemex Exploración y Producción. Pertenece al grupo que ha dominado al organismo desde hace al menos 20 años, pero él vendría a ser el cambio generacional desde que Adrián Lajous estuvo en Pemex como director.

2. La NOM de pesos y dimensiones prohíbe transportar petrolíferos en pipas con llantas unitarias. Para que se entienda, las unidades deben tener 10 o 16 llantas y si son cisternas 22. Nos cuentan que las que vienen de Estados Unidos no cumplen, hoy, con este número de llantas. Por cierto, nadie de Pemex fue a la misión comercial de la compra de pipas, la decisión final la tomó el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

3. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informó que la refinería de Salamanca reiniciaría operaciones el 9 de febrero próximo, pero según el reporte de daños que hay lo haría de manera parcial porque hay afectaciones importantes en su infraestructura. Seguirán con problemas de abasto en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato y la planta estará lista, pero será hasta marzo.